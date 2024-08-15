法洛氏症不是開完刀就沒事　醫：2成患者成年後嚴重肺動脈逆流

▲法洛氏症兒童手術之後，20幾歲時可能會出現肺動脈逆流，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

法洛氏四重症是一種常見的先天性心臟病，很多病患在小時候經過開刀完成矯正後，可以恢復和一般小朋友一樣活動，有些人也因為沒有症狀，就不再回診。台大兒童醫院小兒部副主任林銘泰指出，約有2成的法洛氏病童在20歲之後，出現嚴重肺動脈逆流，甚至會導致心衰竭，呼籲小時候開過刀的法洛氏四重症患者，不論是否有症狀，術後每年至少定期追蹤1次，避免錯過黃金治療時間。

林銘泰指出，台灣每年新出生寶寶約有百人罹患法洛氏四重症，過去40年來至少約6000名患者，因為心臟有心室中隔缺損、右心室出口狹窄、右心室肥大、主動脈跨坐在左心室和右心室之間等4大特徵，讓病童缺氧、發紺，如果沒有經過治療，僅約5%可以存活至成年，所幸現在透過手術治療，大部分都可以完全矯正順利存活，成功開刀比例達到9成5以上。

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林銘泰說，台大醫院可以成功執行法洛氏手術約是40年前的事情，過往都認為病童開完刀就是度過最大難關，因為他們活動力正常且無特別症狀，有些人在中學時期甚至會加入球隊，但是持續追蹤就發現，有些病人在20幾歲，對於一般人來說正好是年輕、狀態好的時間，卻出現體力退步，很容易喘等狀況。

▲台大兒童醫院小兒部副主任林銘泰。（圖／台大醫院提供）

原來是法洛氏四重症矯正手術後，常有併發瓣膜逆流的問題，林銘泰指出，經歷數十年逆流對右心室負擔的衝擊，約有1到2成患者會有嚴重肺動脈逆流，心臟會逐漸擴大，部份患者最後出現心衰竭，必須透過置換瓣膜手術來治療。

林銘泰指出，很多病患小時候開完刀後，感覺沒有症狀，就不再回診，後續出現肺動脈逆流症狀時，可能還以為是其他疾病問題就醫，沒有想到是法洛氏四重症的影響。台大醫院從2015年開始執行免開刀的經心導管肺動脈瓣膜置換術，已經達到100例患者，其中就有1到2成是其他醫院轉來、沒有好好追蹤的個案。

林銘泰呼籲，小時候開過刀的法洛氏四重症患者，不論是否有症狀，術後每年至少定期追蹤1次，一旦發現問題，可以儘早處理，避免錯過黃金治療時間。台大兒童醫院於8月17日(周六)上午9至12時舉辦「以心導管置換肺動脈瓣膜治療病友座談會」，希望法洛氏症病友與家屬可以多報名參與。