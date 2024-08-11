大肚腩恐是「男性荷爾蒙失調」　醫示警健康風險！

▲台灣男性肥胖比例高，相當影響健康。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署調查，台灣男性工作者中，過重與肥胖比例高達61.6%，「啤酒肚」、「鮪魚肚」是不少職場男性的標誌，而肥胖更是讓身體長期處於慢性發炎狀態。對此，醫師指出，很多對男性自身「荷爾蒙失調」渾然不知，長久恐增加「代謝症候群、肥胖、心血管疾病、情緒失調、骨質疏鬆、肌少症」等多重健康風險。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，在現今社會中，不少爸爸為了工作，加班、應酬成為家常便飯，不健康的飲食造成胰島素阻抗增加，導致脂肪堆積，還沒成為富爸爸，反而先成了「腹爸爸」，面對職場、經濟和家庭的壓力也造成男性荷爾蒙失衡，然而因為不像女性有明顯的月經周期，男性常常忽視這些身體警訊。

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根據診間觀察，每10位男性病患就有2～3位伴有男性荷爾蒙不足。楊智雯進一步舉例，門診一名35歲爸爸，近期疲憊感日益加重，不僅睡眠品質也越來越差，情緒也愈來愈不穩定，性慾也下降，重訓了很久，肌肉量不但沒有增加，體態還走鐘了，體重從60增加到85公斤，進一步抽血檢查結果才知道，患者已出現男性荷爾蒙相對不足的情況。

楊智雯解釋，長期處在慢性壓力的環境下，會導致皮質醇分泌過多，不僅囤積脂肪，還會消耗肌肉，同時身體也會因為沒有足夠的原料合成超級荷爾蒙DHEA以及雄性素，持續的低睪固酮水平也不利於肌肉生長，反而促進脂肪合成，讓人體陷入「越胖越累，越累越胖」的惡性循環，因此提醒有類似狀況的男性，可進一步就醫檢查。