夏天容易胖3原因！女大生「每天只吃2餐」暴肥5KG　醫一聽搖頭

▲女大生每天雖只吃兩餐正餐，但還會額外喝手搖飲、吃豆花以及冰淇淋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／華人健康網

天氣炎熱、胃口差，吃錯食物，反而容易肥胖！1名女大生將每日三餐減為兩餐，以超商涼麵或輕食當主食，再加上來一杯清涼的手搖飲，結果一個月體重竟然飆升5公斤！減重專科暨家醫科醫師許芷瑜醫師表示，夏天經常讓人食慾不振，但有調查顯示，夏天發胖人數卻是變瘦人數的3倍。

這1名19歲的女大學生到診間時，對於自己一個月內發胖5公斤感到相當困惑，擔心健康出了問題。然而，抽血檢查結果顯示一切正常，直到詢問她的飲食習慣，才找出問題所在。

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女大生除了將每日三餐減為兩餐，以超商涼麵或輕食當主食；非但如此，為了消暑每天都會來杯手搖飲或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋。許芷瑜醫師也不禁感嘆：「這樣的飲食習慣，不胖也難。」

許芷瑜醫師解釋，患者看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上冰品甜點屬高油脂、高糖分食物，才會使體重迅速增加。幸好患者沒有其他健康問題，透過211餐盤比例配餐、戒掉含糖飲品搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態比之前更好。由於減肥成效顯著，參加國中同學會的時候，同學還爭相問她到底是怎麼瘦下來的，更意外收穫了她暗戀已久男同學的告白，讓她在七夕前終結單身。





▲夏天看似流汗多，事實上更容易變胖？醫師說明原因。（示意圖／達志）

夏天容易肥胖的3大原因

許芷瑜醫師統整夏日肥胖的3大原因：

1.夏天體溫調節耗能較少：溫度寒冷時，身體較有機會啟動棕色脂肪產熱，消耗較多的能量以維持體溫；夏季炎熱反而減少生理調節體溫的耗能。

2.每日活動量減少：為了避暑，夏天外出頻率，活動量減少、久坐時間增加。

3.高熱量與營養素缺乏：食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏。夏季甜品熱量高，更是減肥大地雷。

夏天不想發胖，但又想喝飲料怎麼辦？許芷瑜醫師分享夏日消暑好物－「無糖果醋」。醋酸能改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態。不過，無論無糖果醋怎麼幫助燃脂，「還是不能取代水」。另外，腸胃較弱的民眾也要控制攝取量，且最好在飯後飲用，以免造成不適。

本文經授權轉自：華人健康網《天氣炎熱亂吃，女大生1個月暴增5公斤！醫揭：夏天容易變胖3大原因》

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