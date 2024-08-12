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一直覺得累！中「3症狀」恐是慢性發炎　讓身體著火食物別吃

▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲一直覺得累，睡覺也補不回來？小心是慢性發炎找上你了。（示意圖／取自pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

最近老是覺得累，不管怎麼休息都無法恢復精力？或是經常出現腸胃道症狀、失眠，為此困擾不已，當心這是身體發出「慢性發炎」的警訊。初日診所黃致遠醫師盤點常見慢性發炎之症狀，只要「符合3項」就要小心了。另外，他也分享，若要遠離慢性發炎，就得避開「讓身體著火」的地雷飲食，像是精緻澱粉、加工食品、酒精及油炸物。

黃致遠醫師在YouTube頻道中分享「慢性發炎」的警訊，包括每天都很累、疲憊、無力、失眠、各種皮膚炎、偏頭痛、骨骼肌肉痠痛、腸胃道症狀、胃食道逆流、便祕、腹瀉、情緒莫名低落、焦慮、不耐煩，以及容易反覆地感染。他說，以上症狀只要符合3項以上，當心可能是慢性發炎找上門，若中超過5項，建議盡快就醫檢查。

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▼油炸物會誘導組織發炎。（示意圖／本報資料照）

▲宵夜,鹽酥雞。（圖／本報資料照）。（圖／本報資料照）

黃致遠說，慢性發炎為一種長期、持續性的症狀，然而可參照以下飲食對策，避開讓身體著火的4大地雷，遠離慢性發炎：

1.減少糖類、精緻澱粉類攝取。

2.避免加工、超加工食品，如炸薯條、泡麵、微波食品這類食物。

3.避免飲酒，降低脂多醣進到體內造成發炎的機會。

4.減少攝取油炸物，其會誘導組織發炎。

黃致遠建議，民眾可多食用抗發炎食物，例如綠色蔬菜、柑橘、豆類及莓果等等。

初日診所家醫科暨減重專科醫師魏士航曾在「這些警訊」是身體發出的SOS？醫師教你開啟自救模式、撲滅身體的火！一文中指出，慢性發炎會引起許多常見疾病，包括肥胖、腸胃道疾病、憂鬱、糖尿病與關節炎等，甚至會加劇其嚴重程度，形成惡性循環。此外，慢性發炎還是癌症發生的前因之一，「大約有15～20%的癌症是從單一器官的感染、慢性發炎或自我免疫系統的損害開始的。」

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

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