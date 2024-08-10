比跑步更燃脂！醫激推「1運動」不傷膝蓋

▲你也是靠著跑步在減肥嗎？（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

為了減肥，你還在認真跑步嗎？長庚紀念醫院骨科主治醫師葉文凌指出，人體是部萬能的機器，適應性非常好，倘若一直維持恆定地跑步，人體很快就會適應，因此不管時速跑了幾公里，可能最後能量消耗都趨於平穩。所以他激推「跑走運動」，結合跑步與走路，不只減輕膝蓋負擔，又能高效燃脂，尤其50歲以上族群最適合。

羅東博愛醫院院長、長庚大學骨科教授葉文凌在《健康2.0－名醫觀點》頻道中提到，減重的重要觀念為「7分飲食，3分運動」，但運動也必須很講究。因為人是一部萬能的機器，不但省時節能，且適應性非常好，等於人體會用最少的能量做最大的活動。因此若一直維持等速的跑步，不管時速跑了3公里、10公里或30公里，最後能量消耗可能都趨於平穩的程度。

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▲「跑走運動」最適合50歲以上的人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

葉文凌建議將「跑步」和「走路」兩者混合，以交替的方式進行，膝蓋負荷不會太重，永遠都有一隻腳落地，好過跑步時有時兩隻腳同時離地，在落地的剎那膝蓋所要承受的重量也較大；此外，「跑走」的速度也較好控制，尤其台灣漸漸進入老年化，甚至超老年化社會，50歲以上族群不太建議一直維持長時間跑步，基於這前提，跑走運動是比較好的。

葉文凌接著說，跑走運動也適用年輕人，利用節奏的破壞，讓心跳、肌肉、關節與神經，都能維持一定的混亂，以此讓身體不停地調整，調整到最後就是消耗能量。

不過，葉文凌也提醒，跑走運動前要先做熱身操；運動時把鞋子穿好、襪子穿得厚且平整，所有皺褶都要拉平；於運動後的放鬆運動也要好好落實，如此一來就能把發生運動傷害的機率降到最低。