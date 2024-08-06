奧運「最性感運動員」逆天長腿辣翻　5秘訣打造完美線條！

▲德國田徑女神Alica Schmidt。（圖／翻攝自Alica Schmidt IG）

記者李佳蓉／綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼進行中，其中獲封為「全球最性感運動員」、來自德國的25歲田徑美女施密特（Alica Schmidt）實力、顏質都相當吸睛！北秀健康管理診所在粉專發文，分享施密特擁有無敵完美體態的5大關鍵，包括力量訓練、獨特的飲食控制、休息與恢復、補充營養素與熱愛跑步，你也不妨試試。

北秀健康管理診所在粉專《精準減重｜北秀健康管理診所》發文提到，身高175公分、體重長年維持在55公斤的施密特，因擁有完美體態線條，不只是名運動員，還活躍於模特兒界。一同揭秘德國跑步女神的飲食及訓練秘訣：

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▼Alica Schmidt有雙逆天長腿，身材相當火辣。（圖／翻攝自Alica Schmidt IG）

1.力量訓練：

施密特曾向媒體表示：「大約30%的訓練是針對力量的。爆發力和功能性的全身運動是我訓練計劃中的主要內容。這非常有效，我推薦給每個人。」此外，她還專注於加強和控制腿部肌肉，靠的就是深蹲和弓步。

2.限制肉類攝取：

不同於時下流行的斷食或極低碳飲食法，施密特喜歡均衡飲食，但會限制紅肉的攝入。她說：「我會依照直覺進食，聽從身體給我的信號。隨著運動的進行，你會逐漸發展出非常強的身體意識。」並確保自己吃得均衡並減少肉類的攝取。此外，她也會隨身攜帶零食，包包內都會準備些蛋白質棒、電解質，有時還會有胡蘿蔔蛋糕或香蕉麵包。

3.休息與恢復：

施密特非常重視訓練和比賽後的恢復過程。訓練後她會喝特定的機能飲品，以提供快速可用的碳水化合物和肌肉所需的支鏈氨基酸BCAA。此外，她也會來杯奶昔或一根香蕉，幫助她立即恢復活力。

4.鋅和鎂的補充

施密特還會定期服用鋅和鎂、以及每日維生素。她表示：「這對運動員來說尤其重要，因為保持健康不生病是非常重要的。」

5.對跑步的熱愛：

施密特真心熱愛她的運動，對她來說，跑步就像呼吸空氣，提供了清理思緒和短暫改變想法的好機會。