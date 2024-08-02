藥界挺健保處方箋改革！質疑醫界「咬在嘴裡的肉拿出來很困難？」

▲藥師公會理事長黃金舜，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署推處方箋新制，規劃針對牙科試辦標示藥品的「成分名」而非「商品名」引發醫界團體反彈。藥師公會今（2）日晚間發聲明力挺處方箋改革，理事長黃金舜直言，醫師決定藥品品牌，造成健保藥價黑洞，一年藥價差高達700億之多，本就該檢討；而標示新制符合世界潮流，質疑反對者難道是「咬在嘴巴裡的肉要拿出來很困難？」

健保署規劃兩階段試辦處方箋新制，今年10月起於牙科診所試辦，將處方箋的各項藥品，明確標示「可替代」或「不可替代」，並規劃明年起牙科診所處方簽應標示藥品之成分名，以方便民眾就醫用藥，落實分級醫療。如果以止痛藥為例，就是寫「乙醯胺酚」而非普拿疼或斯斯等商品名。

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醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會與各層級醫院及基層協會等9大團體聯合發出聲明，嚴正抗議貿然改變處方箋藥品標示方式，認為這樣的措施將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權。

▲民眾在藥局領藥，資料照。（圖／記者林悅翻攝）

藥師公會則發出聲明力挺這項政策，黃金舜直言，以成分名而非商品名開立處方箋為先進醫藥國家之趨勢，我國不應與之背道而馳。

聲明指出，醫師依據醫療專業診察並開立處方箋，決定治療藥品的成分品項， 但不應該決定品牌。若醫師能夠決定藥品品牌，便可能使藥商受制於醫師，進而產生藥價差，現行每年高達逾700億的藥價差，對於健保是沉重的負擔。

黃金舜提到，健保現在要努力保障點值每點0.95元，所需經費缺口達到700億，本就應該適度檢討財政，現在僅在牙科試辦，就有反對聲浪。黃金舜質疑難道是「咬在嘴巴裡的肉要拿出來很困難？」而且還是「別人在吃米粉，你在旁邊喊燒」，喊話彼此要拿出良心。

藥師公會聲明也強調，新制並無違法，醫師公會不應混淆視聽；國內製藥品質已符合國際最高水準，使用學名藥安全有保障；且應相信人民選擇能力，選擇對自己最合適的藥局。

黃金舜反問，台灣民眾醫療資訊有那麼差？民眾擁有選擇藥品的權利，在藥品品質已符合國際最高標準的前提下，應讓民眾得以自行至自身信任的社區藥局領藥，而非讓醫療院所逕行決定民眾用藥品牌。

健保署長石崇良今特別出面回應，新措施僅對處方較為單純的「牙科」實施，至於其他科別涉及慢性病、長期用藥處方比較複雜，未來是否擴大推動，尚須謹慎研議及評估，請各界放心。