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許維恩「高鐵餵母乳」不怕外界眼光！自揭哺乳6個月：孩子沒生過病

▲▼藝人許維恩帶著孩子出席國健署「國際母乳週」記者會。（圖／記者張乃文攝）

▲藝人許維恩帶著孩子出席國健署「國際母乳週」記者會。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

每年的8月的第一週為國際母乳週。藝人許維恩今（1）日帶著孩子出席「國際母乳週」記者會。她表示，自己在許多公共場合都曾哺餵過母乳，不害怕他人的眼光；且孩子純哺餵母乳長達6個月，至今都沒有生病過。國健署提到，全國共有138家母嬰親善醫療院所，更設有北中南3家母乳庫，提供特殊需求使用。

衛福部國健署今日舉行「國際母乳週」記者會。國健署署長吳昭軍說，希望社會各界，包括企業界等各方環境，都能給予媽媽們支持和鼓勵，營造友善哺育的環境。而藝人許維恩今日和1歲1個月的忒忒出席記者會，她透露，自己在許多公共場合都曾哺餵過母乳，像是高鐵、捷運等，也不害怕他人的眼光；且孩子純哺餵母乳長達6個月，至今都沒有生病過。

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國健署提到，全國共有138家母嬰親善醫療院所，更設有北中南3家母乳庫。成大醫院新生兒科主治醫師林永傑說，為了減少哺乳支持的不平等，以建立母乳庫，對於早產兒和病嬰兒無法親自哺乳的媽媽，只要經由醫師開立處方箋申請，即可提供安全的捐贈乳給予特殊需求嬰兒使用，根據統計，112年服務人數全國約1820人。

國健署婦幼健康組組長蔡維誼說，除了醫療機構的支持外，家庭伴侶的支持及社區團體的協助，對於母親的哺乳至關重要。她表示，已立法通過的公共場所母乳哺育條例，保障媽媽與寶寶於公共場所母乳哺育的權利，任何人不得禁止、驅離或妨礙，讓親子隨時自在哺乳。法規要求一些較大面積的特定公共場所應設置哺集乳室，截至112年底計有2,643處，而自願設置哺集乳室之公共場所有1365處，總計全台有4008處。

職場部分，蔡維誼表示，《性別工作平等法》及《勞動基準法》規定，職場哺乳婦女在規定之休息時間外，應給予每日60分鐘哺集乳時間。

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關鍵字： 母乳 許維恩 國健署 衛福部

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