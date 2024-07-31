衛福部「8月新制」懶人包！免費心理諮商對象擴大　

▲衛福部公布8月新制。（示意圖／玉里醫院提供）

記者洪巧藍、趙于婷、張乃文／台北報導

8月新制明上路，衛福部公布相關措施，包括心健司「15至45歲青壯世代每人3次免費心理諮商」、健保署決議在8月起，針對SMA「背針」、「口服」用藥有條件給付。另外，遠距醫療給付方案擴大，共69個鄉鎮，包括矯正機關、並增加精神科也適用。《ETtoday新聞雲》整理衛福新制一次看，提供讀者參考。

健保署急追233萬名未收案三高病人！將推地區醫院「全人照護計畫」

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目前還有233萬名未被收案管理的三高病人，且其中近8成在醫院就醫，健保署將於8月時針對地區醫院執行「全人全社區照護計畫」，針對未收案患者進行收納，目標讓三高病人不管在哪個層級的院所就醫，都可以得到同樣的整合照顧。

健保署說明，已提至113年7月12日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議報告，報請健保會、衛生福利部核定後公告實施，預計8月中下旬上路。

遠距醫療擴大給付！新增69醫缺鄉鎮、矯正機關適用 最快8月開放

健保署長石崇良說明，遠距醫療給付方案從過去山地離島，擴大到醫缺地區，總計有69個鄉鎮納入，包含五官科照會、緊急醫療處置等；另也擴大到矯正機關，考量該處可能要處理藥癮者問題，另增加精神科也適用，預計8月中旬上路。

修訂「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」

擴大辦理偏鄉地區全人整合照護執行方案，預計執行地區6個山地離島(含適用地區)，服務當地民眾約6萬人。

免費心理諮商擴大對象 15至45歲「每人3次」

衛福部宣布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日正式上路，補助3億3600萬，15至45歲每人3次免費心理諮商。衛福部指出，目前預估青壯世代的三明治族群約525萬人，使用人次估計可達6萬人、19萬人次。

罕病SMA藥物「放寬給付」 280名病友受惠

脊髓性肌肉萎縮症（SMA，全名為Spinal Muscular Atrophy）是一種因運動神經元退化，導致肌肉無力及萎縮的隱性遺傳性疾病，病人的運動功能會隨著時間，持續不斷退步，直到肌肉無力、甚至無法自主呼吸而死亡。

人權律師陳俊翰也是病友之一，他生前積極爭取SMA病友全數可用藥。健保署6月召開專家會議後，決議包括「背針、口服」用藥，8月1日起放寬給付，預計約有280名病友可受惠，每人每年約可省下700多萬藥費。

手語視訊轉譯服務計畫

行政院核定跨部會合作計畫，由數位發展部開發系統，並由衛福部開辦手語視訊轉譯中心提供服務，8月1日上線提供服務，預計約14萬聽語障者受益。到商店下載APP，聽語障者透過APP註冊，會連至手語轉譯中心手語翻譯員或文字服務，向服務人員表達需求，中心會協助進行三方通話，確認服務。

目前使用範疇除了洽公、或地方政府已提供的範圍，針對日常生活，APP可提供私人事務的服務。服務時間每周一至周六上午9點至晚上7點，國定假日則沒有提供服務。

將出海90日以上遠洋漁船等作業船員，放寬一次給予慢性病用藥量

社保司表示，針對即將出海90日以上遠洋漁船或國際航線船舶作業船員，利於長期出海作業之遠洋漁船或國際航線船舶作業之船員，能備妥出海期間所需慢性病藥品上船，維持其用藥，病情可獲得穩定控制，放寬一次給予之慢性病用藥量。