健保署急追233萬名未收案三高病人！將推地區醫院「全人照護計畫」

▲健保署長石崇良說明健保大家醫計畫，針對地區醫院推行「全人全社區照護計畫」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

賴清德總統允諾推動的三高防治「888計畫」，衛福部健保署長石崇良今（11）日指出，初步瞭解目前還有233萬名未被收案管理的三高病人，且其中近8成在醫院就醫，健保署將於8月時針對地區醫院執行「全人全社區照護計畫」，針對未收案患者進行收納，目標讓三高病人不管在哪個層級的院所就醫，都可以得到同樣的整合照顧。

8年888計畫希望讓80%三高病患加入照護網、加入者80%接受生活習慣諮商，最後讓三高的控制率可以達到80%。石崇良表示，目前符合三高，包含高血壓、高血脂、高血糖病人規則就醫約500多萬人，目前已經收案照護在家醫計畫、論質計酬糖尿病腎臟病照顧方案中的個案約有300萬左右，換句話說，還有233萬名零散就醫病人沒有收案管理。

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石崇良以糖尿病患者為例，過去診所執行家醫計畫，比較重視預防保健，成人健檢、癌症篩檢、流感疫苗等，至於在醫院就醫的糖尿病病人，主要是以糖尿病共照網去管理，比較重視糖尿病相關併發症，包含視網膜定期檢查、腎臟病變追蹤。

健保署從今年4月中旬推動「大家醫計畫」，在診所部分，以原有家醫計畫擴充為家醫計畫2.0，另外一方面則是醫院層級則實施「全人全社區照護計畫」，首先會在地區醫院層級推動；一方面在家醫計畫擴充糖尿病照護網的內容，醫院方面則做預防保健項目，希望患者不管在哪邊就醫都要得到同樣的整合照顧。

石崇良指出，233萬名三高未被收案個案，20%在診所追蹤，另80%在醫院就醫，後續分別希望納入基層家醫計畫，醫院全人照護計畫，以提升照護完整性。

石崇良也提到，全人照護計畫除今年8月份於地區醫院推動，預計今年底要擴及區域醫院與醫學中心，針對複雜個案，如糖尿病同時有心臟衰竭者進行同樣整合照護；整體來說，希望簡單個案去基層就醫，跨科合作則到地區醫院，依照風險就醫。

根據健保署估算，今年全人全社區照護計畫經費約5億元，但所需額度待估。