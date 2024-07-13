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遠距醫療擴大給付！新增69醫缺鄉鎮、矯正機關適用　最快8月開放

▲▼健保署長石崇良說明健保大家醫計畫，針對地區醫院推行「全人全社區照護計畫」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

遠距醫療擴大給付！健保署長石崇良公布最新一次健保共擬會議討論結果，遠距醫療給付方案從過去山地離島，擴大到醫缺地區，總計有69個鄉鎮納入，包含五官科照會、緊急醫療處置等；另也擴大到矯正機關，考量該處可能要處理藥癮者問題，另增加精神科也適用，預計最快8月份公告開放提計畫。

健保署12日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，會中通過「遠距醫療擴大給付」案，健保署長石崇良表示，先前遠距醫療給付適用區域主要是山地鄉、離島共56個地區，這次則有2類新增擴大項目。

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第1是「適用區域擴大」，石崇良說明，新增69個醫療資源缺乏區域納入，例如台東鹿野、長濱、東河，嘉義大埔、番路、東石等，加上原本的山地離島，相當於有破百地區可以適用；開放服務內容以五官科的照會為主，包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科，另外還有緊急醫療。

第2是「擴大到矯正機關」，石崇良指出，國內一共有54個矯正機關，該處患者行動受到法律約束，搭配醫師開診可以照會專科，科別和前述相同，但考量該處可能要處理藥癮者狀況，針對矯正機關另開放精神科可以遠距照會。

至於給付方式，石崇良說，分有兩種方案，一種是開專門診次，每個診次給付5千、另則是論案量給付，每人給付500，可以視該地區人數多寡選擇最有利方式給付。最快8月公告開放提計畫，會採隨送隨審，等有計畫通過後，相關預算規模才會比較清楚。

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關鍵字： 遠距醫療 健保署 矯正機關 醫療資源缺乏 醫缺地區

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