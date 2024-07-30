今年最離奇腹瀉原因！　醫：檢查結果又翻盤

▲患者說，「我腹瀉最嚴重的時候，就是我月經來的時候。」（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，今年最離奇的腹瀉原因！在診斷過程中，一度有醫師懷疑患者是惡性腫瘤出血，後來經核磁共振，果然再檢查結果又翻盤，確定是「子宮內膜異位組織」，這解釋為什麼每到生理期就會嚴重腹瀉，甚至流血，就是因為子宮內膜跑到大腸壁上。

錢政弘日前在臉書說，這位女性病患年紀不到40歲，因有子宮肌腺症，長年有生理痛的問題，為此在婦產科追蹤多年，常需要吃止痛藥和荷爾蒙減輕症狀；直到去年她因藥物的副作用太大，決定摘除子宮（她決定不懷孕了）。

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錢政弘表示，開完刀子宮摘除之後，生理痛的問題解決了，可是患者開始斷斷續續出現腹瀉的問題，原以為是手術後身體還沒恢復，但觀察3個月，腹瀉仍然沒有改善，於是來門診治療。他分享當下和對方的對話：

患者：我腹瀉最嚴重的時候，就是我月經來的時候！

錢政弘驚訝：嗯⋯妳的子宮不是已經摘除了嗎？

患者：是啊！我現在已經沒有月經⋯但是很奇怪，我腹瀉最嚴重的時候，就是我月經該來的時候⋯

錢政弘疑惑：妳怎麼會知道是哪幾天呢？

患者：我過去的週期很規律，還是可以推算出月經來時間，我注意到這個現象已經重複4個月了，那幾天特別嚴重，我肚子會拉到幾乎無法出門工作！過了之後又恢復正常。

錢政弘非常驚訝：腸道蠕動的確會受到雌激素變化的影響，妳的子宮雖然摘除，但卵巢功能正常，如果骨盆腔還有子宮內膜異位，就有可能因為生理期荷爾蒙的改變，造成便秘或腹瀉⋯當然大腸有病變時，也可能會腹瀉，妳要注意大便有沒有出血？

患者：目前還沒有出血的現象，日後我再注意看⋯

錢政弘指出，又過2個月後，患者再來門診驚恐表示，「醫師，這次真的有血便，怎麼辦？」他看了對方手機裡的照片，馬桶有明顯鮮血，於是幫她安排大腸鏡檢查。

錢政弘提到，結果檢查的醫師（不是他）懷疑，患者在乙狀結腸和直腸的交界處有惡性腫瘤出血，「她得知結果後心情盪到谷底，覺得自己年紀這麼輕，怎麼會得大腸癌！我告訴她先不用太悲觀，我會安排核磁共振再確定病因。」

錢政弘說，果然再檢查結果又翻盤了，他和放射科醫師仔細檢視MRI影像，覺得應該是「子宮內膜的組織異位（跑到）到大腸黏膜上造成的出血」，並非惡性腫瘤；後來他會診直腸肛門外科醫師，向對方描述病患症狀，對方聽完後也同意他的猜測。

錢政弘表示，因在手術前，他們判斷不是癌症，病患這次開刀只有切除大腸疑似出血的地方，切下來的病灶大小約3公分，最後化驗的結果證實是「子宮內膜異位組織」。

錢政弘指出，這解釋了她為什麼每到生理期的時候會嚴重腹瀉，甚至流血，就是因為子宮內膜跑到大腸壁上！在後續追蹤中，病患的腹瀉和血便情況均已消失。

錢政弘提到，在他看診經驗中，遇過好幾位女性患者被診斷為腸躁症，或不明原因的腹痛、腸炎，最後繞了一大圈，才發現是婦產科的疾病導致，如巧克力囊腫引起的腸沾黏、子宮肌瘤、卵巢囊腫等等，所以有便秘、腹瀉、腹脹的問題，除了看胃腸科，也要看婦產科喔。