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夏天護骨、養肌　醫大推「4種水果」芭樂、芒果上榜

鳳梨。（圖／達志／示意圖）

▲鳳梨。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

在炎炎夏日中，來點冰冰涼涼的水果消消暑最讚了，不管是直接吃、打果汁、配優格都好好吃，尤其選擇當季水果，又甜又新鮮！而很多人都想問，那夏天吃什麼水果對骨頭關節比較好呢？

護骨骼養肌肉　夏天吃這4種水果

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對此，骨科嚴可倫主治醫師分享，夏天吃哪些當令水果可以幫助強健骨骼：

1、芭樂：芭樂中的維生素C含量可是比檸檬多出四倍！維生素C不僅能促進身體的鈣吸收，更是膠原蛋白合成的重要關鍵，有助於骨骼及關節的健康。除此之外，芭樂也含有豐富的礦物質（如鈣、鎂、磷），對強化骨骼有很棒的助益。

2、芒果：台灣的芒果不只又香又甜還品質好，實在令人無法擋！芒果富含多樣化的營養成分，包含維生素C、維他命A、β-胡蘿蔔素等，幫助增加鈣質利用率，進而使骨質更加強健、穩定；其強大的抗氧化能力也能幫助減少骨骼損傷，而豐富的膳食纖維也是順暢排便的好幫手！

3、鳳梨：鳳梨不僅能幫助消化，其含有大量的維生素C、錳、鳳梨蛋白酶等營養，對改善骨質疏鬆和關節炎有很大的幫助。維生素C是一種強大的抗氧化劑，能幫助保護骨骼及加速組織修復；錳則是骨骼與結締組織健康的重要物質，有助於預防骨質流失及減緩不適。

4、水蜜桃：水蜜桃營養價值相當高，同時也屬於鉀含量較高的水果。鉀是人體必需礦物質，可以防止鈣流失，有助於神經和肌肉正常運作；此外，桃子富含維生素C及多酚類等營養，幫助抗氧化，維持骨骼強壯與健康。

延伸閱讀：
·夏天吃「這4種食物」對神經、心臟都好！醫強推 火龍果要吃這色才對
·快坐好！骨科醫點名「這4種坐姿」超傷膝蓋和脊椎 盤腿坐還可能害椎間盤突出

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關鍵字： 常春月刊 芭樂 芒果 鳳梨 水蜜桃

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