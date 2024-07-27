夏天容易流鼻血　醫揭「2原因」：血管受刺激

▲醫師提醒，夏天因為高溫、乾燥等情況，也會讓鼻子容易流鼻血。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者張乃文／台北報導

許多人認為，相較於夏天，冬天的冷冽讓鼻子更容易感到不適。但耳鼻喉科醫師表示，其實夏天除了因為潮濕，鼻子容易過敏，高溫也可能讓人流鼻血。醫師說，天氣炎熱時，身體會自動調節體溫，鼻腔內的黏膜則可能因為高溫和乾燥等原因，讓內部血管受刺激或損傷，此時若過度用力擤鼻子，也可能導致血管破裂而出血。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提到，或許有不少人覺得，相比春天的多變或冬天的冷冽，夏天的鼻子受影響程度較小。但他表示，夏季除了黴菌導致鼻子過敏外，高溫也可能會因而流鼻血。

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胡皓淳說明，天氣炎熱時，身體透過皮膚散熱、出汗等方式自動調節體溫；鼻腔內的黏膜可能會受到高溫和乾燥的影響，讓鼻子內部的血管更容易受到刺激和損傷，進而引發鼻血。此時若過度用力擤鼻子，或是鼻子受到劇烈摩擦，也可能造成鼻腔內血管破裂出血。

胡皓淳建議，容易天熱就流鼻血可適度使用洗鼻器，幫助保持鼻腔濕潤，減少鼻子血管破裂的機率；另外要多喝水。無論什麼季節都要避免過度用力擤鼻子，以溫和的方式清理鼻腔，以免刺激黏膜和血管。