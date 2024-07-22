女不抽菸「慘罹肺癌」！醫曝主因　煮菜習慣錯了：她以為健康

▲一名婦人平時生活很健康，卻罹患肺癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

肺癌連續多年蟬聯國人10大死因榜首，不過未抽菸卻罹癌的人超過一半。有一名婦人不抽菸，生活習慣相當養生，卻罹患肺癌，原因竟是出在「煮菜習慣」。

蕭捷健提到，這名婦人超愛下廚，但健康檢查卻發現罹患早期肺癌，還好發現得早，只要切除就可以，也不用做化療，算是不幸中的大幸，但明明平常很注重健康，不抽菸、生活習慣也正常，原來問題出在煮菜習慣，「她一直以為用比較高級的橄欖油炒菜，是一件很健康的事」，但冷壓初榨橄欖油炒菜比較適合涼拌，或是低溫料理，根本不適合拿來炒菜。

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▲炒菜使用的油品很重要。（示意圖／翻攝自photoAC）

假如要炒菜，建議使用精煉過的橄欖油，雖然營養價值沒有那麼高，但發煙點比較高，較不會產生有害的油煙。蕭捷健進一步指出，台灣沒吸菸的人罹患肺癌的比例高達53%，相比美國和澳洲只有10～20%而已，關鍵就在於煮菜用的油，「選對油真的超級重要」。

蕭捷健表示，要注意油的發煙點和穩定度，像是初榨橄欖油、亞麻油雖然很健康，但只適合涼拌或者是低溫料理，如果要炒菜的話，就要選擇發煙點比較高的油。

那麼要怎麼選擇油品？蕭捷健建議，可選擇酪梨油、苦茶油，發煙點分別為271度、250度，而且富含抗氧化的Omega-9，具有抗氧化、保護心血管健康等的優點。

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