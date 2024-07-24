天天敷面膜反傷臉！「養肌3秘訣」醫認證：省錢又高效

▲面膜不用天天敷！一週1～3次就夠了。（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

夏天烈日摧殘肌膚後，就想來片面膜舒緩保濕，怎料太常敷面膜竟會傷皮膚？芳療醫師吳易儒盤點出「養肌3大秘訣」，不但省錢還能讓保養事半功倍。其中面膜如果天天敷，恐產生「過度水合」狀況，會削弱皮膚的屏障功能，使肌膚更易受到外界刺激。

開業醫美診所主治醫師吳易儒在粉專PO文指出，現今保養方法越來越多，讓人無所適從，桌上更是不知不覺買了一堆瓶瓶罐罐，到頭來還搞不清楚使用順序或是該怎麼用。她藉此分享「3個保養祕訣」，讓愛美男女不再霧煞煞：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.洗完臉後立刻保養

洗完臉後是肌膚角質層最飽水的時候，這時是保養的「最佳時機」。

2.品項不用多

化妝水的作用是濕潤角質，只要養成洗完臉後「直接擦保養品」的習慣，就可以不用買化妝水，精華液選一瓶用就可以，使用的產品成分太複雜也容易相抵；而乳液跟乳霜、護膚油這類的油性鎖水產品選一個用即可。一次保養擦兩瓶保養品就差不多了，可依據不同時期與肌膚需求做調整。

3.面膜不用天天敷

基本上一週1～3次就可以了。天天敷面膜可能產生「過度水合」的狀況，會削弱皮膚的屏障功能，使肌膚更容易受到外界刺激。

▲洗完臉是保養的「最佳時機」。（示意圖／免費圖庫librestock）

吳易儒表示，當保養品品項與使用步驟都趨向精簡時，日常保養就變得簡單且容易維持。她也提醒，「不要被各大廠商的宣傳所迷惑，選擇適合自己的產品」，能夠持之以恆才是養出好皮膚的關鍵。