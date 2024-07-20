身陷人際困境！她透過海浪鼓「音樂治療」解心結　專家揭3情況適用

▲音樂治療介入涵蓋音樂即興、樂器玩奏與表演等方式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

音樂療癒人心，其實現在有音樂治療師，運用系統化的音樂經驗，來幫助生理、心理、認知及社會功能上有需求者。就有一名女大生，相當苦惱於人際相處而尋求音樂治療幫助，在演奏「海洋鼓」的過程中得到平靜，也頓悟可以不用勉強自己去控制每一段人際互動，這正是音樂活動中帶來生心理轉換。

音樂治療在英美澳是已經有國家認證，實施多年，至於台灣是從1996年開始成立「應用音樂推廣協會」，從民間團體的角度推廣音樂治療在台發展，終於在今年正式成立「台灣音樂治療學會」，為一大進展。

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▲音樂治療突破性進展「社團法人台灣音樂治療學會」正式成立，學會成員示範即興演奏。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣音樂治療學會理事長吳佳慧指出，音樂治療可以服務的對象是非常的廣泛，分為三個領域，第一個是「特教領域」，包含各年齡層特殊需求的幼兒、兒童、青少年和成人，如智能障礙、學習障礙、情緒行為障礙、語言障礙、肢體障礙、過動症、自閉症等。

第二則是「醫療領域」，包含新生兒加護病房、早期療育、復健醫療、疼痛/焦慮控制、精神醫療、重症/安寧照護、老年照護。最後是「社區、日常情境」包含心理諮商、復健、身心調適、壓力與情緒紓解、自我探索成長等。

至於音樂治療的進行，吳佳慧說明，基本上和一般其他的專業的協助是一樣，收到轉介個案時會先蒐集資料去評估問題與需求，當個案來到治療空間時，會一起進行音樂活動，過程中去觀察個案從音樂中反映出來的身心靈狀況。

吳佳慧分享，曾經有一名女大學生個案，因為人際相處上有困難來求助，她很認真想去做好每件事情，但是身邊的人都不滿意。在音樂治療過程中，個案選擇了「海洋鼓」，是一種鼓內有很多小珠珠，搖起來會有海浪的聲音的樂器。

▲音樂治療師示範海浪鼓。（圖／記者洪巧藍攝）

這名大學生在搖鼓的過程中，相當專注看著珠珠的流動並且沉浸其中，結束時說自己得到了頓悟。吳佳慧說，個案是一個相當聰明的孩子，她嘗試把自己當成其中一顆珠子，想要控制自己可以比較圓滑的和其它珠珠碰撞接觸，但是她也發現那是不可能的，因為這盤珠珠根本不可能好好控制，如同她經歷無法控制、失控的挫折。

後來樂器如海浪般的聲音吸引到她，隨著自己演奏的聲音，慢慢得到平靜。她也發現其實就算不在控制之下，也可以創造好的聲音，聯想到自己的人生，就不需要去控制每一段人際互動，不用再困擾為和別人反應不如預期。這就是在音樂活動中帶來生心理轉換，是音樂治療的運作方式。

吳佳慧指出，音樂治療的過程是希望瞭解個案的狀況，就拿唱歌來說，治療師不是看他唱得好不好聽，而是透過他的呼吸、發聲、咬字等與生理功能相關的狀態，另也可以從歌詞去分析反映內在心理的困境。

所以個案不一定是唱一首完整的歌，而是隨意唱出歌曲，也可能是即興的表現，以評估個案是生理或者心理需求或者促進認知、語言、人際互動、情緒調節等，再來根據目標安排音樂計畫，可能是聽音樂或者演奏樂器，在這個音樂活動中的表達過程得到抒發與宣洩。