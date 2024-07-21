糖尿病患以為芒果更甜！三餐都吃香蕉　醫檢查：糖化血色素飆高

▲有糖尿病患者三餐吃香蕉當點心，糖化血色素飆高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

一名50歲糖尿病患者原本血糖控制穩定，但某次回診，糖化血色素卻飆到7.5。醫師詢問病人飲食，病患說自己想吃水果，香蕉和芒果相較，認為前者糖分和熱量較低，就當作三餐飯後的點心。醫師說，其實香蕉的糖分比芒果高、且升糖指數高於芒果。而芒果的成分含有幫助降血壓、抗發炎的特性，相較之下更能穩定血糖。

初日診所減重專科暨新陳代謝專科醫師周建安提到，門診曾收治一名50歲糖尿病患者，原本血糖控制穩定，但三個月後回診抽血檢查，糖化血色素突然飆至7.5。他說，詢問患者後才知道，原來病人因為想吃水果，參考網路說法，在夏季盛產的香蕉和芒果中，選擇把前者當作三餐飯後的點心，因為「感覺糖分較低」、「熱量也低」。

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周建安解釋，比較兩種水果，香蕉比芒果更容易引起血糖上升，因為糖份較高，若一不注意就會攝取過量；且香蕉的升糖指數高於芒果，數值愈高，血糖上升速度愈快。他說明，芒果含有較多的膳食纖維，有助於減緩糖份吸收，成分中的「芒果苷」具有抗發炎與降血壓的特性，相比之下更能穩定血糖。

不過，周建安認為，糖尿病患者在水果選擇上要更為嚴謹並注意份量。他提醒，芒果裡的芒果多酚與各種礦物質、維生素等，雖然有助於改善胰島素敏感性，延緩糖分吸收，但糖尿病患者仍不應過量，也需搭配纖維與蛋白質降低血糖波動。

周建安提醒，吃芒果的時機要留意，白天優於晚間、飯後勝於飯前，一天不能超過2份，並分散在每一餐的餐後，一餐最多一份為佳。