蔡依林43歲「靠3招控糖」超逆齡！　愛吃糖害發炎又顯老

▲蔡依林4月剛結束在重慶的演出。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林Jolin Tsai）

文／華人健康網

天后蔡依林日前被網友捕捉到現身江蘇街頭，黑色緊身上衣搭配5分牛仔短褲，讓她凹凸有致的好身材一覽無遺，完全看不出今年已經43歲，堪稱逆齡典範之一，而她美麗的秘密，除了維持良好的運動習慣外，COFIT徐子雅營養師分析，蔡依林其實有一套獨特的「控糖飲食法」。

蔡依林3招控糖密技

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營養師徐子雅整理出過去蔡依林訪談中的3招控糖密技：

1.少吃糖、少油、少吃會讓身體發炎的食物。

2.愛喝水，每天至少喝2800ml的水。

3.飲食清淡但均衡攝取蛋白質、蔬菜、澱粉。

徐子雅營養師表示，蔡依林的飲食有一大原則，就是少吃會讓身體發炎的食物，尤其糖百害無一利，吃過多糖不只容易顯得皮膚衰老，也會加速細胞老化，是造成身體發炎反應的凶手。

而在「少吃油」方面，徐子雅營養師提醒，民眾對油總是介於過量與不足的問題，外食族更容易攝取到不好的油脂，像是Omega-6，如果想跟蔡依林一樣，吃對好油很重要，「少壞油、吃好油」能幫助身體抗發炎，延緩老化。建議平時可適量攝取富含Omega-3的魚油、苦茶油或橄欖油，促進身體代謝、改善皮膚粗糙、減少自由基。

只要三餐吃對食物、吃對份量，就不容易出現「大腦總是叫你吃」的現象，如果真的想來點小點心，徐子雅營養師推薦可適量攝取無調味堅果。

▲過去蔡依林訪談中提到3招控糖密技，其中包括愛喝水，每天至少喝2800ml的水。（示意圖／Unsplash）

初日診所肥胖專科暨家醫科醫師李唐越則提醒，減肥時並非少吃就好，一定要做到均衡飲食，少吃、完全不吃或是只吃單一食物，例如，過去常有門診個案風行時下最流行的韓星減肥法－三餐只吃蘋果，這些錯誤的節食方式反倒會讓身體產生防禦機制進入節能模式，短期內雖然可以看到效果，但長久下來會破壞身體體重的設定點，在身體營養素不足狀況下，荷爾蒙失衡，待日後恢復節食前的飲食樣態，體重瞬間回彈也只是眨眼間的功夫。此外，錯誤減重方式對身體造成的傷害，更需要尋求專業醫師協助調整，才能夠找回健康。

李唐越醫師進一步以網路流傳韓國女星IU的「極低熱量菜單」為例，早餐只吃一顆蘋果，中餐吃兩個番薯或香蕉，晚餐一杯高蛋白飲品，雖然號稱一天就可以減下1公斤，但這種減肥方式相當容易引起「溜溜球效應」，一旦陷入反覆減肥又復胖的惡性循環，減重卡關不說，還會造成營養不良、脫髮等副作用。

李唐越醫師指出，常有個案減重只注重控制熱量多寡，忘了攝取營養黃金比例的重要性。像是蔡依林，過去就曾因為極端減肥導致停經，就是典型荷爾蒙失衡的現象，直到找到專業醫療人士協助，才沒有再走減重冤枉路。

本文經授權轉自：華人健康網《天后蔡依林43歲逆齡藏秘笈？營養師揭：獨特3招控糖飲食密技》

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