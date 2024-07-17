他「蛋蛋腫如拳頭」辛酸原因曝　3天後又大1.5倍

▲患者「睪丸腫如拳頭大」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一位40多歲男性開刀後咬牙上工，因「少去工作一天就是少一天的錢」，結果搬重物睪丸腫得如拳頭大，沒想到3天後，蛋蛋腫得比上次大1.5倍。醫師強調，休息是最好的治療方式。

陳榮堅在臉書說，古人說「傷筋動骨一百日」，意思是適當的休息很重要！有一位40多歲男性來開疝氣手術，就是腸子掉到鼠蹊部，需要透過微創手術打幾個小洞，把網膜補好。

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陳榮堅表示，雖然傷口很小，但還是建議做疝氣手術的病人，一個月內不要搬重物，通常手術後會安排一周後回診；但這位病人手術後3天就跑來門診，看他走路的樣子怪怪的，詢問發生什麼事，結果一檢查發現，他的兩個蛋蛋已經腫得跟拳頭一樣大。

陳榮堅指出，正常的情況下不會這樣，一問後得知，原來病人出院大約2天後就回去工作，是屬於比較粗重、需要搬重物的工地工作，才導致發炎；因此請對方這次回家後至少要休息3天，並開消炎藥，看看3天後回診，發炎能不能有緩解。

「結果3天後，他的蛋蛋腫得比上次大1.5倍。」陳榮堅提到，「我跟他說一定要休息！因為補的人工網膜，必須要讓肉長上去，如果一直活動、摩擦，會導致肉無法好好生長。但是他說，少去工作一天就是少一天的錢，所以還是咬著牙去工作。」

陳榮堅寫道，最後這位病人反覆吃消炎藥，整整腫了3個月才好，「有的人為了生活，沒辦法得到適當的休息，但是休息是一個非常好的治療方式，一開始有適當休息的話，或許後面就不用辛苦3個月了。」