振興女醫遭指「業績暴增可疑」！她怒公開所得申報：下周提告

▲振興醫院，資料照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

前振興醫院企業工會理事長、心臟科醫師林昌琦疑似因為檢舉院內曾姓女醫師業績暴增，遭醫院記大過、停聘，被質疑受到打壓；院方日前說明，是因為他個人不當行為，才決定合約聘期屆滿不予續聘。曾姓醫師今（13）日也由院方代為發出聲明，為了捍衛自己與醫院的聲譽，直接公開自己與丈夫合併申報所得清單以示清白，並於下周對林昌琦提告加重毀謗。

周刊報導指出，林昌琦發覺曾姓醫師2018年及2019年的業績每年都不到5,000元，獲振興醫院高層重用出任要職後，2020年直接爆增為3億餘元，當年度抽成可能達3,000萬，他質疑不合理，展開調查並提出檢舉，卻因散布不實消息遭醫院記大過；勞動部認為振興醫院處分違法，下令塗銷記大過並於6月時開罰10萬元，院方即發文於7月1日起停聘林昌琦。

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曾醫師今日特別發聲明回擊，她指出，林昌琦曾任振興健康管理中心主任，清楚相關薪資計算方式，健康管理中心的醫師不會從業績獲得分潤，薪資也是依照實際完成的醫療項目、主治醫師提成辦法來提撥，這是蓄意誤導、對同儕進行公然造謠毀謗。

曾醫師直言，林昌琦宣稱她的年薪達2200多萬，她直接公開自己與同為醫師丈夫的合併申報所得資料，兩人2020年綜合所得總額（包含薪資、利息收入和所有其他收入）為1080萬元，反問「哪來的我個人年薪達2千多萬？」

▲遭指控業績暴增、抽成分潤，振興醫院曾姓醫師公布所得申報駁斥，下周開告。（圖／振興醫院提供）

聲明也提到，林昌琦在今年6月30日與振興醫院合約到期，未獲醫院續聘是經由醫院醫師聘任審查委員會，以十票贊成對一票廢票，決定不予續聘。委員會多數成員認為不應續聘是基於審慎且清楚資料，顯示他的個人品德及醫療上的不當行為；而醫院為顧及雙方長期關係，並未對外公佈相關報告及資料。

聲明直指，林昌琦將未獲續聘的原因美化成工會查弊的正義之舉，並進一步誣陷振興醫院院方打壓工會, 來引發外界同情。但外界所不知道的是，林昌琦從2023年5月當選為振興醫療財團法人企業工會理事長後，即屢屢透過Line群組，並以工會理事長名義發函等方式，不斷對曾醫師和振興健康管理中心團隊進行汙衊，影響團隊士氣甚大。

曾醫師自述，她基於院內和諧，加上林昌琦是前輩，之前都只是在振興醫院主治醫師群組發言自清。這段期間，院方主管多人和人事薪資單位也早已一再向他溝通說明，但是他還是我行我素，甚至欺騙媒體「院方對其檢舉、吹哨都置之不理」。

曾醫師說，自己原本一直忍隱，在丈夫的鼓勵之下才鼓起勇氣，不要再姑息惡意造謠之人，她決定要捍衛聲譽，於下周委任律師，對林昌琦醫師前輩提出加重毀謗之訴。