冰箱塞太滿傷身！　醫曝「最佳狀態」

▲你家的冰箱也塞得滿滿滿，一打開門就會有食物掉下來嗎？（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣實在太熱，食品容易酸敗腐壞！營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒國人，要注意食物存放的情形「冰箱食物不要塞得太滿」，容易影響食物保鮮，建議7分滿比較好。「無毒教母」譚敦慈也曾示警，冰箱存放的食物最好不要超過70%，否則容易導致冰箱內空氣流動不好，食物保鮮自然也變差，並分享「4招冰箱收納術」不臭不生菌。

劉博仁醫師在粉專發文提到，天氣熱非常容易發生細菌所造成的食物中毒可能性，倘若冰箱食物塞得太滿，會影響食物保鮮，大概以7分滿比較好。而一般細菌在70°C以上容易死亡，因此食物加熱要超過70°C，這點很重要；另外，在7°C以下時，細菌的繁殖速度也會減緩許多。

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▲善用收納盒、保鮮盒分裝歸位，讓食材一目了然，減少重複購買浪費錢。（圖／截自《健康2.0》YouTube）

近期食安危機頻傳，尤其進入夏季，食物易滋生細菌而腐敗。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在《健康2.0》傳授「4招冰箱收納術」不臭不生菌。首先她指出，不要把「整個鍋子」冰入冰箱，實在太佔空間，建議可改用玻璃、不鏽鋼或塑膠材質的保鮮盒分裝熟食（塑膠別裝熱食），並以堆疊的方式更節省空間。

譚敦慈接著說，醬料部分則準備收納盒或籃子，將瓶瓶罐罐排列整齊、一目了然，除了方便拿取外，也能避免重複購買。她引述日本有研究發現，「冰箱塞得越滿，這家庭會越窮。」意指食物亂塞，容易重複購買浪費錢。

「很多人在網路上問我『冰2年的香菇可以吃嗎？』我都覺得很痛苦，我很不喜歡丟食物，但2年前的東西我也不敢叫他吃。」譚敦慈苦惱地說。她提醒，務必留意冰箱食物的保存期限，千萬別久放，即期食物可烹飪成「清冰箱料理」，一次用掉別再囤積。就算冰箱保鮮力強，吃久放的食物也會讓免疫力下降，「有的東西已經要壞不壞，又吃進去，對腸胃道也不好。」

至於「用保鮮膜可以嗎？」是不少家庭主婦的疑問。對此，譚敦慈示警，一定要小心，保鮮膜不可以直接和食物接觸，像是富含油脂的肉品若和保鮮膜貼在一起，即使放置於冷藏環境中，油脂也會溶解保鮮膜，進而釋出塑化劑。她個人傾向使用分裝盒保存食物。