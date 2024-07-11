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睡不著？營養師公開「4大好眠習慣」　加碼6食物一覺到天亮

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲想要一覺好眠到天亮，不妨試試營養師分享的4方法＋6助眠食物。（示意圖／視覺中國）

文／健康醫療網 記者林怡亭報導

現今生活步調忙碌，加上壓力纏身、作息飲食不固定，失眠問題成為現代人普遍面臨的困擾之一。品牌創立人兼營養師黃品瑄日前也在個人粉專《營養師品瑄》分享自己在工作與家庭忙碌之際，挑戰失眠經驗與改善睡眠品質的方法。

忙碌生活下的失眠挑戰　當心各種疾病找上門

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營養師黃品瑄表示，身兼品牌創立者與母親的身分，她需要處理公司的事務，同時照顧小孩。儘管她白天忙碌，夜晚就寢時卻常常難以入睡，特別是近期頻繁的地震，更加劇了她的失眠問題。營養師黃品瑄指出，長期失眠不僅影響日常生活，還可能導致內分泌失調、腸胃問題、心腦血管等疾病，甚至會增加肥胖和失智症的風險。

改善睡眠從日常開始　健康飲食助你好眠

為了幫助大家擁有良好的睡眠品質，以下四點是營養師黃品瑄建議在生活中可以進行的日常改善：

1. 保持規律運動：
幫助釋放壓力，從而改善睡眠品質。

2. 多從事戶外活動：
曬太陽可以調節生理時鐘，穩定褪黑激素的分泌。

3. 避免在睡前吃太飽：
減少腸胃負擔與消化不良，提升入睡速度和睡眠品質。

4. 避免在睡前攝取咖啡因或酒精：
避免刺激中樞神經系統，代謝後產生興奮作用。

▼曬太陽可穩定褪黑激素分泌，讓你睡得更好。（示意圖／記者劉亮亨攝）

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

除此之外，營養師黃品瑄也在飲食方面提供六種有助於改善睡眠的食物：

1. 堅果：
如核桃、杏仁、開心果，富含Omega-3脂肪酸、色胺酸、褪黑激素，以及鎂和鋅等礦物質，有助於放鬆神經，幫助睡眠。

2. 香蕉：
含有豐富的鉀和鎂，有助於肌肉放鬆，另外其中色胺酸的成分，則可以幫助穩定情緒。

3. 奇異果：
富含抗氧化劑和血清素，幫助改善睡眠品質。

4. 魚類：
像是富含較多脂肪的鮭魚、鯖魚、鮪魚，皆含有Omega-3脂肪酸與維生素D，有助於調節睡眠荷爾蒙。

5. 全穀類：
為優質碳水化合物，含有褪黑激素與鋅的元素，有助於穩定血糖。

6. 熱牛奶：
含有豐富的鈣、維生素B2及色胺酸。其中色胺酸會先生成血清素，幫助安定放鬆，進一步生成褪黑激素，幫助入睡。

營養師黃品瑄鼓勵大家在日常生活中逐步實踐這些方法，以良好的生活習慣搭配健康均衡的飲食，幫助更多人改善睡眠問題，獲得高品質的休息，享受一覺好眠的幸福。

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