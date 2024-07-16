「4容器會產毒」別放進微波爐！　譚敦慈示警了

▲微波爐沒有輻射問題，但要謹慎選擇微波的容器。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

對於很多外食族來說，便利商店的微波食品是方便又美味的選擇，但不少人都擔心有輻射問題。對此，有「無毒教母」之稱的毒物專家譚敦慈澄清，微波加熱靠的是水分子撞擊，並沒有輻射，微波時容易產生有毒物質的其實是在「容器」，點名塑膠、美耐皿、金屬邊及保鮮盒，不要放進微波爐內。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈近日在《健康零距離》節目中指出，很多人憂心微波會產生輻射，所以當下一樓在使用微波爐，大家都跑到二樓躲輻射。藝人麥基也激動分享，曾在微波牛奶時，被媽媽警告「頭要轉過去」，稱不能看到微波爐內的光，否則「會瞎掉」。

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譚敦慈說明，的確曾有研究表示，直視微波爐內的光會增加罹患白內障的風險，不過微波爐事實上是靠著水分子撞擊加熱食物，本身並沒有輻射。值得注意的是，微波時容易產生有毒物質的是在容器，建議塑膠、美耐皿、金屬邊還有保鮮盒，不要放入微波爐。

譚敦慈也透露，自己帶著孩子到超商購買微波加熱食品時，也會自備盒子盛裝加熱「我覺得比較安全」，深怕孩子將塑化劑吃下肚影響健康。

不只在超商，許多民眾也常在家微波隔夜菜來吃，嫚嫚營養師接受《今健康》採訪時提到，食物每經過一次微波加熱，就會流失一次營養，並增加細菌滋生的機會。另外，她也提醒，微波時建議以玻璃器皿盛裝，應避免保鮮膜，即使平時正確使用保鮮膜，也要養成「不接觸食物」的習慣，因為一旦碰觸到油脂就可能溶出塑化劑。