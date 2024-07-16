ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「4容器會產毒」別放進微波爐！　譚敦慈示警了

加熱,隔夜菜,隔夜飯,微波爐（圖／達志／示意圖）

▲微波爐沒有輻射問題，但要謹慎選擇微波的容器。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

對於很多外食族來說，便利商店的微波食品是方便又美味的選擇，但不少人都擔心有輻射問題。對此，有「無毒教母」之稱的毒物專家譚敦慈澄清，微波加熱靠的是水分子撞擊，並沒有輻射，微波時容易產生有毒物質的其實是在「容器」，點名塑膠、美耐皿、金屬邊及保鮮盒，不要放進微波爐內。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈近日在健康零距離節目中指出，很多人憂心微波會產生輻射，所以當下一樓在使用微波爐，大家都跑到二樓躲輻射。藝人麥基也激動分享，曾在微波牛奶時，被媽媽警告「頭要轉過去」，稱不能看到微波爐內的光，否則「會瞎掉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

譚敦慈說明，的確曾有研究表示，直視微波爐內的光會增加罹患白內障的風險，不過微波爐事實上是靠著水分子撞擊加熱食物，本身並沒有輻射。值得注意的是，微波時容易產生有毒物質的是在容器，建議塑膠、美耐皿、金屬邊還有保鮮盒，不要放入微波爐。

譚敦慈也透露，自己帶著孩子到超商購買微波加熱食品時，也會自備盒子盛裝加熱「我覺得比較安全」，深怕孩子將塑化劑吃下肚影響健康。

不只在超商，許多民眾也常在家微波隔夜菜來吃，嫚嫚營養師接受《今健康》採訪時提到，食物每經過一次微波加熱，就會流失一次營養，並增加細菌滋生的機會。另外，她也提醒，微波時建議以玻璃器皿盛裝，應避免保鮮膜，即使平時正確使用保鮮膜，也要養成「不接觸食物」的習慣，因為一旦碰觸到油脂就可能溶出塑化劑。

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

關鍵字： 微波 微波爐 輻射 加熱 便利商店 譚敦慈 無毒教母 嫚嫚營養師 塑膠 保鮮膜

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「4容器會產毒」別放進微波爐！　譚敦慈示警了

90%大腸癌從息肉轉變　大腸息肉從哪裡來呢？揪出有方

皮膚病理玻片數位化！長庚耗時6年研發影像系統　大師級註解助判讀

「3類人」汗臭味超濃！　中醫急勸：少吃重口味食物

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

急診人次連2周下降！新冠、流感高峰已過　疾管署：壅塞將紓解

替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

數位性暴力女性更常求助！　同志受害「高於異性戀」原因曝

健保平均點值「1點0.95元」　8大醫事團體發聲籲3訴求

全台洗腎花費高達446億！醫曝察覺5字訣　「3少4不」護腎攻略

讀者迴響

回到最上面