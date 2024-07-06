他耳朵發霉「連耳膜也破了」　醫示警2情況：濕耳屎沒清小心

▲天氣濕熱，要留意耳朵清潔。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

天氣濕熱，小心身體器官也可能出現發霉。耳鼻喉科醫師說，高溫潮濕的環境非常適合真菌、細菌的生長，也正是引起耳朵感染、發霉的主因之一。他表示，加上水上活動更頻繁，長時間接觸水可能會導致耳道滲入水分。提醒民眾，平時不要隨意將棉花棒等物品插入耳朵，以免損傷耳道皮膚，增加感染風險，且要保持耳道通風。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳說，夏天氣候較為潮濕，而高溫濕熱的環境，適合細菌、真菌生長，微生物正是引起耳朵感染和發霉的主要原因之一。他表示，當耳道內部較為潮濕時，細菌和真菌更容易滋生，導致耳朵發霉的風險增加。而臨床遇到案例相當多，只要耳道潮濕就有可能發生，像是濕耳屎卡在耳內沒有清等情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在案例的年齡層上沒有特別差異。胡皓淳提醒，先前有黴菌感染嚴重，合併耳膜破裂的患者，就須等到黴菌感染控制好後，才可以開刀補耳膜，因此要特別小心。

另外，許多人夏天較頻繁玩水。胡皓淳表示，長時間接觸水可能導致耳道內滲入水分，進而造成耳朵潮濕，也就提供微生物生長溫床，因此頻繁參加水上活動的人更容易有耳朵發霉的困擾。他建議，平時耳道衛生習慣就須留意，不要隨意把棉花棒等物品插入耳朵，以免損傷耳道皮膚，增加感染風險。

胡皓淳提到，若有耳垢的困擾，應尋求專業醫生清潔；還有不少人會戴耳機、耳塞，但他指出，封閉耳道確實有可能造成潮濕和細菌滋生。