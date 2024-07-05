健保補助3重大手術怡樂適療程！可縮短禁食時間「還降4成併發症」

▲國泰醫院舉辦怡樂適療程記者會，由左至右為兩名獲照護康復病友、副院長李興中、ERAS術後加速康復中心主任郭書麟。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

要動胸腔、腹部等重大手術造成身體不適，還面臨其它禁食等限制，對患者來說相當艱辛。國泰醫院推行「怡樂適療程（ERAS）」，不但能縮短禁食時間，提早恢復飲食、活動，從成果來看，併發症和過往相比減少40%、住院天數縮短20%。健保署今年起針對台北區補助該療程用於3類手術，讓患者能更舒適、更快速的康復。

國泰醫院從2016年就開始推行怡樂適療程，設有專門的「怡樂適門診」和「怡樂適中心」，為病人提供手術全期療程的諮詢和服務，迄今累計500多例個案，今日特別舉辦記者會分享成果。

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一般手術療程術前得禁食，午夜之後不能吃東西，一旦破戒就無法手術，到了術後，要等待排氣之後才可以恢復進食，挨餓、開大刀，對患者來說這樣的過程相當辛苦，更不用說還有併發症風險等威脅。

國泰醫院ERAS術後加速康復中心主任郭書麟指出，ERAS療程整合了各專科醫師、麻醉、復健、營養等成員的團隊，並由個管師介入全程協助，也因為這樣細膩的追蹤，患者空腹時間縮短至術前2小時，術後不用等排氣，隔天就可以喝水，及早下床活動，就可以及早恢復正常飲食。臨床數據顯示，術後併發症減少40%、住院天數也縮短20%。

有過2次手術經驗的王女士現身分享經驗，3年前她被診斷子宫内膜癌，需進行傳統開腹手術，憶起20多年前接受腹腔鏡手術後首日因麻藥不斷嘔吐的經驗，讓她面對這次手術惶惶不安，經醫療團隊建議接受怡樂適療程，術後第二天便可下床，儘管傷口約15公分，但疼痛感很低，也沒有發生之前嘔吐的現象，術後能吃能睡，身體恢復很快，也讓她能在短時間内進行下一階段化療及放療療程。

郭書麟進一步說明，健保署去年開始在東區進行ERAS補助計劃，給付膝關節置換手術項目，今年進一步擴大在台北區補助3項重大手術，包含大腸直腸手術、膝關節髖關節置換、腰椎融合手術，年滿80歲以上適用。

國泰綜合醫院副院長李興中指出，怡樂適療程是醫院的特色醫療之一，並於 111年就獲得ERAS總會頒發「ERAS® QUALIFIED CENTERS,全球ERAS認證中心」認證，代表醫院所推行的ERAS醫療品質與國際水準一致。國泰醫院今年承接健保署ERAS補助計劃，擔任台北區大腸直腸手術主責醫院，協助雙北及宜蘭共25家參與醫院組建專責ERAS團隊，全面提升各院ERAS療程醫療品質。

為進一步幫助病人了解ERAS療程，國泰醫院成立「怡樂適友善支持團體」，透過康復夥伴的分享，提供仍在為重大手術煩惱的病人和家屬更同溫層的溫暖陪伴和支持。