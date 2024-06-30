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15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒安全性行為。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名15歲弟弟危險性行為罹患淋病，但忍不住又去來一發，且未使用保險套，「沒有戴比較有感覺」。醫師感嘆，果然一味禁止，有時反而有反效果，這就是所謂的「禁果效應」，決定改變策略。

呂謹亨29日在臉書說，診所性傳染病的患者比醫院多，最常見的還是淋病、菜花，甚至有梅毒、愛滋的患者，而且年齡層有時低到令人難以想像。

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呂謹亨表示，之前有一名15歲的淋病患者，尿道一直有黃白混濁的分泌物，來診所做性病篩檢和治療，勸他要休養一段時間，而且不要再危險性行為，但一個月後，他又來報到了。他分享當下和患者的對話：

呂謹亨：上次治療的怎麼樣？回去後還有亂來嗎？

患者：打針吃藥後症狀改善了，但是我實在是忍不住，又再去來一發。

呂謹亨：那你有戴套嗎?

患者：沒有耶，沒有戴比較有感覺。

呂謹亨說，果然一味禁止，有時反而有反效果，這就是所謂的「禁果效應」，於是他改變策略，跟這個弟弟說，「好吧，如果真的實在忍不住，記得一定要全程戴保險套！菜花、HPV疫苗要打滿，該吃藥的時候就要吃藥！」他提到，希望弟弟回去後能好好聽話，這次能撐得久一點！

▼全程使用保險套。（示意圖／資料照）

保險套、套套、套子。（圖／資料照）

呂謹亨並簡單衛教一下，性病高危險群病人的預防之道：

1、全程戴保險套（包含口交）

2、接種HPV疫苗

3、定期篩檢性傳染病

4、性伴侶也要篩檢及治療

5、若不幸得病，盡快就醫避免延誤病情

►愛滋病預防：

現在有「事前藥（PrEP）」與「事後藥（PEP）」兩種，事前藥（PrEP）較方便且便宜，但要在發生性行為前24小時內服用共2顆，發生後再連續服用共2天；若要長期預防，則要持續1天服用1顆。事後藥（PEP）則要在發生性行為之後的72小時內服用，持續服用28天。

呂謹亨提到，另外，目前有臨床研究 ( Doxy PEP )，在發生無套性行為後的24小時內，服用強力黴素 (doxycycline) 抗生素，可以將梅毒、淋病和披衣菌的感染機率降低約3分之2！但要小心長期使用，可能有產生抗藥性菌種的問題。

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關鍵字： 淋病 呂謹亨 保險套 性病

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