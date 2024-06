美國乳牛場爆發H5N1！最新研究：高溫殺菌「仍檢測到具傳染性病毒」

▲美國乳牛場爆發H5N1禽流感疫情,研究發現,經高溫處理後,仍檢測到少量病毒。(圖/達志示意圖)

美國乳牛場近期爆發H5N1禽流感疫情,2024年6月美國國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 簡稱NIAID)於國際頂級期刊《新英格蘭醫學雜誌(The New England Journal of Medicine)》上發布最新研究。

研究結果顯示,雖然牛奶在經過高溫處理後,H5N1禽流感病毒數量顯著下降,但在使用攝氏72度加熱15秒的高溫短時殺菌法(HTST,為其中一種常見的商業巴氏殺菌方法)處理的牛奶中,仍檢測到少量具傳染性的病毒。

美國乳牛場自2024年3月下旬爆發高原病原性禽流感H5N1疫情

自2024年3月下旬以來,美國德州、密西根州、愛荷華州等12個州,陸續發現有乳牛群感染H5N1亞型高病原性禽流感(Highly Pathogenic H5N1 Avian Influenza)病毒,並且已有3例人類感染病例、出現結膜炎症狀。

美國食品藥物管理局(FDA)在5月份的公告中表示,已對來自38個州的297項市售牛奶產品進行了定量即時聚合酶連鎖反應(qRT-PCR)測試,雖在約5分之1的樣本中檢測出病毒殘留物,但經進一步檢測後確認均無致病活性。FDA也聲明強調美國市售牛奶均會經過巴氏殺菌處理,消費者無須擔心食用安全。

最新研究:巴氏殺菌法可能無法完全去除牛奶中的禽流感病毒?

不過H5N1禽流感疫情爆發後,隸屬於美國國家衛生研究院下的NIAID洛杉磯實驗室的研究團隊為了驗證兩種常見巴氏殺菌法的效果,從蒙大拿州的一頭山獅的肺部取得H5N1病毒,並將其與未經高溫殺菌的生乳混合。

實驗結果顯示,含有高濃度H5N1禽流感病毒的生乳在攝氏63度下加熱2.5分鐘後,病毒活性便顯著下降10的10次方倍,而商業巴氏殺菌在攝氏63度下通常會進行30分鐘的加熱處理,因此可以達到有效滅活。

然而,有3分之1的生乳樣本在攝氏72度下進行20秒的加熱處理後,仍檢測出極少量的傳染性病毒。由於目前在此溫度下進行巴氏殺菌的市售牛奶,通常只會進行15秒的加熱處理,研究團隊表示,假如生乳中含有足夠高濃度的H5N1禽流感的病毒,經過此殺菌方式處理的牛奶可能仍具有傳染之風險。

但是研究團隊進一步解釋,這些研究結果仍受限於實驗條件,考量到被H5N1禽流感病毒感染的生乳實際上可能會有不同的成分、或者含有其他可能影響加熱處理的病毒,因此,有必要使用商業巴氏殺菌設備對受到感染的牛奶進行實驗驗證。除此之外,目前人類是否會因為飲用含有H5N1禽流感病毒的牛奶而致病仍不得而知。

對此FDA則表示,已經與美國農業部合作,正在進行巴氏殺菌的驗證研究,一旦有可用的結果將會立刻公布,但是根據目前所有證據表明美國市售牛奶是安全的,且強烈建議民眾不要飲用生乳。

台灣疾管署修訂新型A型流感通報定義 加強疫情監測

目前台灣並未發生乳牛感染禽流感的案例,但是已經加強監測。針對美國乳牛禽流感事件,台灣衛生福利部疾病管制署(簡稱疾管署)於2024年5月13日邀集農業部、食藥署及相關專家,召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議,盤點並討論國內新型A型流感防治工作。疾管署於6月13日發布公告表示,為有效監測台灣新型A型流感疫情,修訂新型A型流感通報定義,新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎,且有禽流感A(H5N1)動物疫情接觸史」條件,並自6月15日起實施。

疾管署此次修訂「新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項」,於臨床條件增列「急性結膜炎」,於流行病學條件增加「10日內有禽流感A(H5N1)動物疫情接觸史者」,另於通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎,且有禽流感A(H5N1)動物疫情接觸史」者;此外,採檢項目增加「結膜擦拭液」,適用於有急性結膜炎症狀者。

疾管署請臨床醫師提高警覺,看診時確實詢問與紀錄個案之TOCC(含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚),針對符合通報定義個案進行採檢及通報,同時也提醒民眾,切勿飲用未經殺菌之生乳,禽畜相關業者於工作時應佩戴適當個人防護裝備,注意自身健康狀況,如曾經接觸確定罹患禽流感之動物,且於最後一次暴露後10日內出現急性呼吸道感染症狀(如發燒攝氏38度以上、咳嗽等)或急性結膜炎,請佩戴口罩儘速就醫,並告知醫師動物疫情接觸史。

你應該要知道的食事

因應美國乳牛場感染H5N1禽流感疫情,最新研究顯示,受感染的生乳經過業界常見的巴氏殺菌方法處理(攝氏72度下加熱15秒)後,仍檢測出少量H5N1禽流感病毒。美國FDA表示,實驗室研究存在侷限性,並已對市售乳製品進行檢測,所有樣本中均無具有活性的H5N1禽流感病毒。為了確保市售牛奶安全,FDA正在進行商業巴氏殺菌相關研究以進行驗證。

