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冬病「卻在夏季大流行」！　醫推測2原因：一堆確診老人家來住院

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲蘇一峰觀察到「一堆確診老人家來住院」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠病毒又來了，胸腔內科醫師蘇一峰臨床觀察到「一堆確診老人家來住院與門診治療」，並無奈表示，過去呼吸道疾病的旺季在冬季，現在反而在夏季爆發。他推測是因為病毒共存後口罩解禁，又遇到夏季太熱「口罩戴不住」，因而開始大流行。奉勸國人忍住炎熱、戴好口罩，才能挺過這一波。

耳鼻喉科醫師張益豪也指出，過往夏天都是耳鼻喉科、小兒科的淡季，患者數會比冬天少30%左右；但最近門診確實發現不管大人或小孩，發燒、喉嚨痛、咳嗽的求診患者「多到不像是夏季」。

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▼耳鼻喉科醫師透露，門診患者多到不像夏季。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

張益豪提到，這些患有上呼吸道症狀的民眾，確實不乏有流感病毒、新冠病毒的確診者。以流感來說，上呼吸症狀通常比較齊全，大多有身體痠軟、咳嗽、鼻塞、流鼻水較多項的上呼吸道表現。至於新冠，症狀還是跟過往一樣變化多端，排列組合蠻多，有的單純流鼻水、鼻子痛，而有的是以頭暈、甚至噁心嘔吐為表現，但也有部分民眾就只有喉嚨痛。

張益豪說，「流感與新冠病毒感染有沒有很相似的表現，有的！那就是大多都會有高燒、疲倦、喉嚨疼痛或咳嗽，也因為很相似，所以醫師在診斷時，還是需要以快篩來當作協助鑒別診斷。」

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