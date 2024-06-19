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新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

▲新冠快篩示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠又回來了！疾病管制署表示，國內疫情持續上升且處流行期。對此，第一線耳鼻喉科醫師張弘分析自己的觀察。

張弘近日在臉書指出，新冠疫情升溫中，KP.2變異株傳染力不容小覷，就他的經驗，「發燒、痠痛」患者快篩約有1/2確診！（1/4流感、1/4其他病毒），仍有一部分天選之人這波才感染。

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張弘說，看到兩位分別是80歲、59歲女性，新冠雖已輕症化，但大多仍相當不適，部分引發嗅覺異常、久咳、長新冠等，提醒大家防護還是要做好喔！

▼醫師觀察，發燒、痠痛患者快篩約有一半確診。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

疾管署18日表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署再次提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

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關鍵字： 新冠肺炎 張弘

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