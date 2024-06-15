熱爆！單一月份熱傷害就診人次增1倍　「6大高危險群」當心

▲近期受西南風沉降影響，天氣炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

近期受西南風沉降影響，天氣炎熱，台東縣太麻里今下午13時36分出現40度極端高溫。而根據疾管署統計急診就醫資料，今年4月份熱傷害就診人次就有231人次，比去年同期111人次增加1倍以上。國健署提醒，「嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者」等6族群都需要更加留心注意。

根據衛福部疾病管制署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，今（113）年4月單一月份，因熱傷害就診人次為231人次，相較於去（112）年同月份，就診人次111人次，增加1倍以上。

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人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，當汗水排不出體外，且水分攝取不夠時，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險。國健署署長吳昭軍指出，端午連續假期後，開始進入夏季天氣，外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

戶外活動者、運動員等，應隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，要儘快休息並補充水分。吳昭軍提醒，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等），必要時應立即就醫，尋求專業的協助。