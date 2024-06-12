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不肖業者趁花蓮大地震詐騙！「冒名」藥局網路賣不明壯陽藥

藥,藥物。（圖／達志／示意圖）

▲藥師指出，有不肖業者在網路大賣非法壯陽藥。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

0403花蓮大地震造成當地災情，但竟有不肖人士藉此利用「賣藥」詐騙！台灣年輕藥師協會理事張恩豪指出，有發現不肖業者趁花蓮大地震，當地藥局受災無法營業，在網路「冒名」賣來路不明的壯陽藥。食藥署提醒，經查網路違法販售藥品多達上千件，網路違法賣藥依法可開罰新台幣200萬元。

食藥署副署長王德原表示，藥品並非一般商品，目前僅核准乙類成藥於網路販售，且外包裝均有明顯的「乙類成藥」字樣，才得在網路販售，販售壯陽藥、減肥藥、國外藥品等，皆屬違法。

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值得注意的是，網路上有許多非法網站常假借合法藥商或藥局、假借名人推薦、假借合法藥品賣藥，但這些違法藥品實際上是境外非法網站，所販售產品未經確認品質、安全及療效，不僅可能買到假藥，服用後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，不僅花錢又傷身。

張恩豪指出，網路非法賣藥最多是壯陽藥、減肥藥，甚至還有不肖業者趁花蓮大地震發災難財，冒名頂替當地藥局，用「受災無法營業、銷庫存」為由，在網路賣來路不明的壯陽藥，甚至還有藥廠根本沒有生產的「瓶裝威而鋼」。

王德原說，當中還有一類違規十分常見，就是民眾在國外自行購買藥物，卻因為買太多，自己吃不完，返台之後就自行上網販售，此舉同樣屬於非法藥商行為，已經違反藥事法輸入禁藥相關規定，依法可開罰3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

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關鍵字： 食藥署 藥師 張恩豪 王德原

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