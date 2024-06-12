端午後「三餐還是粽子」　醫提醒這類人小心

▲您還在吃粽子嗎？（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

粽子吃不完！泌尿科醫師高銘鴻表示，身邊很多朋友過端午節，家裡一次包太多粽子或買太多，端午節後好幾天都還是以粽子打點三餐，但對於患有攝護腺炎的男性朋友，可能得要小心留意。

高銘鴻在臉書說，端午節前後天氣悶熱，容易流汗，當攝取了過多油膩食物、調味料、咖啡等等刺激性食物，都可能會導致發炎反應，特別是攝護腺炎好發於青壯年的男性身上，令人苦惱不已。

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高銘鴻指出，攝護腺炎有什麼症狀？除了頻尿、急尿、夜尿，尿道灼熱感、感覺到痛與癢之外，可能會流出乳白色的分泌物，這些都是攝護腺炎的症狀之一。

高銘鴻提醒，為了預防攝護腺發炎問題，不妨遵照以下的建議，為攝護腺健康多一道防護：

►避免高油食物

可以選擇低油、低鹽的粽子，自家烹調的粽子更好，還能控制油脂和鹽分的攝取量。另外，吃完粽子後，搭配清淡的蔬菜或水果，增加飲食的均衡度。

►保持良好生活作息

保持規律的作息時間，每天保證充足的睡眠時間，避免過度勞累和熬夜，以確保身體有足夠的休息。

►多喝水

多喝水有助於排出體內的毒素，保持泌尿系統的清潔，減少感染的機會。

►避免久坐

長時間的坐姿可能會導致血液循環不良，建議每隔一段時間站起來活動活動，避免長時間久坐。

高銘鴻提到，除了上述的要點，平常多注意健康狀況，有任何與平時不同的症狀，立即專業醫師來進行攝護腺檢查，才有機會發現問題，及早治療喔。