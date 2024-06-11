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腸道檢查免吞粗管！吃下「膠囊內視鏡」可看範圍更大　1~3天排出

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲現代人多有腸胃道疾病，腸道檢查除了傳統內視鏡，還有膠囊內視鏡可用吞服的方式進行。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

現代人生活壓力大且飲食習慣更加精緻，腸胃道疾病風險大增，內視鏡是臨床上較常見的檢測方式。傳統檢查方式需要吞下相當長度的軟管，容易造成強烈嘔吐感，而近年發展出單次使用的「膠囊內視鏡」，提供患者另一項選擇。食藥署指出，吞食後通過腸胃道系統可進行8小時的腸道攝影，1-3天排出體外；因為可完整通過腸胃道系統，可檢測小腸範圍更多，可提升病灶檢出率。

膠囊內視鏡檢測腸道相對輕鬆無負擔，食藥署副署長王德原指出，膠囊內視鏡外觀大小似藥丸，內含攝影機，吞食後通過腸胃道系統可進行8小時的腸道攝影，經1-3天排出體外；過程中，患者可自由移動，影像透過無線方式傳輸到配戴的紀錄器。

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在傳統內視鏡檢測中，因受限於內視鏡長度，只能檢測到小腸1/3的位置，病灶檢出位置有其局限性；但膠囊內視鏡可完整通過腸胃道系統，檢測之小腸範圍更多，可提升病灶檢出率。

▲▼亞東醫院肝膽胃腸科醫師黃天佑說明膠囊內視鏡。（圖／亞東醫院提供）

▲膠囊內視鏡大小比例，資料照。（圖／亞東醫院提供）

而膠囊內視鏡也有不適用的狀況，食藥署提醒，包含吞嚥困難、腸胃道狹窄、阻塞或穿孔的患者，且須避免同時使用高頻電磁波產品，以免干擾影像傳輸，膠囊內視鏡亦可能滯留於體內未排出，故須由專業醫生評估患者是否適用，如使用時產生不適，或未於預期時間排出，應立即與醫生聯絡並前往醫院接受診斷，以免發生併發症。

食藥署提醒，膠囊內視鏡屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。許可證核定內容可於食品藥物管理署網站之許可證資料庫查詢；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材時/或之後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統進行通報。

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關鍵字： 膠囊內視鏡 腸道健康 食藥署

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