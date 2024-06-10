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3D列印技術助力乳房重建　乳癌病友新希望

▲▼ 3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

▲右至左依序為嘉義長庚醫院黃文詩副院長、整型外科蕭若君醫師、中醫科蔡盈盈醫師、一般外科黃琬瑜醫師 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ） 3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

記者翁伊森／嘉義報導
 
乳癌在台灣已是女性癌症發生率的首位，也是整體癌症發生率的第三名，每年有超過一萬五千人被診斷出罹患乳癌。
隨著人們對自己的身體形象關注提升，乳房重建手術，已成為反映乳癌全面治療品質的重要指標。而嘉義長庚醫院一直致力於提升乳房重建技術，讓乳癌病人能夠在治療後重拾信心，並擁有良好的生活品質。

▲▼ 3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

▲3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

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嘉義長庚整形外科蕭若君醫師表示，乳房重建方式，包括使用假體或自體組織進行重建，但量身訂做的軟組織形狀，需要歷經較長的手術時間，甚至是多次手術調整。

▲▼ 3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

嘉義長庚醫療團隊與成大機械工程系合作，利用成熟的3D列印技術，結合乳房外部掃描，創造出精準的乳房立體模型，不僅提高了手術的精確度，也使得手術後的恢復時間大幅縮短，讓原本術後住院至少要14天，縮短至7天，及兩週後便能恢復日常活動。

▲▼ 3D列印技術助力乳房重建，乳癌病友新希望 。（圖／嘉義長庚醫院提供 ）

此外，嘉義長庚整形外科更與中醫科合作，結合「全民健康保險中醫癌症患者加強照護整合方案」，為乳癌病人提供了中西醫整合療法，透過中醫調理，病人於接受切除手術、化學治療、放射治療或標靶治療的同時，中醫師依個人體質給予治療階段的調理建議，除了口服科學中藥、水煎劑，還有藥膳的方式增加營養攝取和吸收，也運用針灸、推拿、藥浴、中藥香氛或外用藥等緩解症狀，降低治療過程中的不適感。

嘉義長庚中醫科蔡盈盈醫師本身也是乳癌病友，在剛得知診斷的震驚中，勇敢的接受治療，從醫師轉換成病人角色，她積極配合乳癌治療團隊治療計畫接受乳房重建手術，術後兩個星期就重回醫院崗位，繼續治療她的病人。

黃文詩副院長也強調，乳房重建手術立基在成功的顯微技術上，希望藉由發展先進的醫療技術和精細顯微手術下，幫助病人恢復術前原本的乳房狀態，並隨著病人需求進行微調，這也是嘉義長庚持續追求精緻、精準且滿足病人需求的努力目標。

 

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關鍵字： 嘉義長庚 乳癌 3D列印技術 乳房重建

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