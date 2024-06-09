3大節氣死亡率特高！護師「一張照片」印證了　勸4習慣快改

▲護理師在臨床上看過太多令人心碎的個案，勸大家4習慣快改。（圖／林婷護理師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

護理師林婷近日PO文示警，醫界所謂「3大節氣」中的端午節前夕已帶走不少人。她再三苦勸，想預防心肌梗塞、腦中風「4大壞習慣」要早點改！包括熬夜抽菸喝酒、不重視定期體檢、不控制血壓和水喝太少。並提醒最近天氣變化大，常有家屬錯愕，「前晚還一起吃飯，為什麼今天早上昏倒後就再也醒不來？」她感慨，最不痛的治療就是預防。

ICU護理師林婷6日在IＧ分享加護病房中一群醫護人員聚集及照護患者的照片。她直言，清明節、端午節和中秋節為醫界所稱「3大節氣」，死亡率特別高，從一張「二殯（殯儀館）周邊停車場已滿場」的照片就能印證。

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▼殯儀館周邊停車場滿場，印證醫界「3大節氣」死亡率特別高的說法。

林婷提醒，經常熬夜、抽菸和喝酒，嚴重損害心腦血管健康；定期體檢則有助於及時發現健康問題，若想知道自身血管是否有問題，可做頸動脈超音波。此外，還得控制血壓和多喝水，她表示，定期監測血壓是預防心肌梗塞、腦中風的有效措施之一，因長期的高血壓會損傷血管內皮，加速動脈粥樣硬化，而確診高血壓後必須嚴格控制血壓並依醫囑調整飲食，不要吃太鹹太油。

林婷說，多喝水能促進血液循環和代謝，千萬不要等口渴才喝水，也不要咕嚕咕嚕大口猛喝水，而是要養成少量多次的飲水習慣。才能有效預防心血管疾病。

▲醫界所謂的「3大節氣」中的端午節到來，林婷示警「死亡率特別高」。

「身旁的人多一分警覺，家中有阿公阿嬤的，常常打電話回家吧…。」林婷苦口婆心地勸說。她表示，近期天氣變化大，家有獨自在家的長者要特別注意，臨床上常見打電話回家沒人接，趕赴現場驚見對方已經倒在地上，「一來醫院就已經是大片腦出血、大片腦梗塞。」

林婷透露，在工作崗位上不時可見家屬難以置信地說，「明明人好好的，前晚還一起吃飯，為什麼今天早上昏倒後就再也醒不來？」她有感而發地說，自己與家人生病真的很累、身心俱疲，而最不痛的治療就是預防，盡快改掉各種壞習慣，才是愛自己與家人的表現。