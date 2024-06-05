社救法修正草案「虛擬收入」未刪除！民團批9大不足：應退回重寫

▲社會救助法修法聯盟召開記者會，針對社救法修正草案提出建議。（圖／台灣身心障礙者自立生活聯盟提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部日前預告「社會救助法部分條文修正草案」，其中在「虛擬收入」並未刪除。社會救助法修法聯盟召開記者會表示，衛福部的修法草案內容有9項缺失，包括未廢除虛擬收入，且未重視新住民家庭等，呼籲退回重寫。衛福部社工司說明，目前草案尚未定案，關於民團訴求會持續溝通、納入研議。

社會救助法修法聯盟今（5）日召開記者會提到，衛福部預告「社會救助法部分條文修正草案」中有9大缺失，包括沒有廢除虛擬收入、沒有放寬家戶合計、沒有重視新住民家庭、就業支持未變化、貧窮陷阱沒有廢除、無家者專章沒有下文等。

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社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐指出，虛擬收入指的是審核低收入戶時，會檢查每個月收入，先看有無薪資證明，或是前一年財稅資料，若薪資收入等低於基本工資或沒有收入，政府仍會使用虛擬收入設算，假設提出薪資證明每個月收入是1萬元薪水，但仍會認定你有到達基本薪資的標準或是經常性薪資，也就是說，預設每個人都一定賺得到基本薪資。

王今暐說，這條規定在1963年就發明，且全世界只有台灣有，內容會隨幣值變化或修法調整，但仍建議應廢除。

另外，新住民的部分，王今暐指出，若新住民在台灣結婚，戶籍會跟著配偶，若未取得中華民國國籍，僅是合法長期居留，此時若因家暴或其他原因離婚，會導致沒有戶籍，這個情況下帶著未成年的孩子，也無資格可申請低收。他表示，若尚未離婚，進入家暴庇護所或離開時，陷入貧窮狀態，戶籍仍在配偶那邊，當錢下來可能會進到原本的戶長那，而非在新住民那。

王今暐認為，目前有兩個較好的方向是，已經在台灣合法居留者，就應有申請低收入戶資格；另外，如果已經申請歸化資格，應該也要給她申請低收資格。

社工司副司長楊雅嵐表示，社會救助法部分條文修正草案預告期間，有26個機關及團體提供意見，各界針對預告版本建議仍有分歧，這部分會持續溝通，整體尚未定案；對於社會救助法修法聯盟訴求也將納入研議。