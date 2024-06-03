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她每餐吃吐司配豆腐乳　缺「1維生素」誘發腦部病變

▲▼豆腐乳,白飯,用餐。（圖／視覺中國CFP）

▲有患者餐餐吃豆腐乳搭配吐司，導致營養不均，引起腦部病變。（示意圖／取自視覺中國CFP）

文／健康醫療網 記者王冠廷報導

60歲的陳姓婦人近一個月來突然變得神智昏沈、動作遲緩、無力及吃不下東西，家人以為老化或失智，但就醫檢查發現低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變「魏尼凱氏腦病」。

低血鈉非病　是許多疾病的表徵

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衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺表示，低血鈉不是一種病，而是許多不同疾病的表徵，要找出隱藏在電解質異常下的病因，經過電腦斷層等檢測，排除腦中風、水腦等各種病因及心理因素後，確診為維生素B1缺乏。

維生素B1不足　恐致神智不清、影響腸胃消化　

張淑鈺醫師指出，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏常導致能量利用受阻，而大腦是身體最需要能量的器官，因此常以神智不清、疲累等腦病變表現狀態，其他還有造成末稍神經炎，也可能影響腸胃，導致食慾喪失、消化不良等。

張淑鈺醫師補充，陳婦喜歡每餐吃吐司配豆腐乳，家人順從她，長期營養不均衡，可能是造成維生素B1缺乏的原因，找出病因後，施以高劑量維生素B1的針劑注射，慢慢回復正常，但部分腦細胞受損後無法恢復，反應有比較遲鈍一點，如果再延遲就醫，腦細胞受損越多，就越難回復了。

均衡飲食為主　減少精製糖類

張淑鈺醫師表示，在臨床上，酒癮者最易患上維生素B1缺乏，因為酒精會降低維生素B1的吸收，營養吸收障礙或偏食導致營養不均者也可能發生。

此外，營養師施璐筠說，為避免維生素B1缺乏，每日應均衡攝食六大類食物(全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類、油脂類)，減少精緻食物，三餐以全穀雜糧為主食，並養成天天攝取5蔬果的飲食習慣，即可免於維生素B1缺乏。

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