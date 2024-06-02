「重症肌無力」非肌少症！一表秒懂差異　注意眼睛2大警訊症狀

▲一張表速懂重症肌無力與肌少症的差異。（圖／台灣神經免疫醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

「重症肌無力」是一種自體免疫疾病，乍聽可能會誤以為和「肌少症」類似，台灣神經免疫醫學會指出，兩者的病因、肌力情況與影響範圍都不同，學會特別整理一張表讓民眾瞭解其中差異；另也提醒，由於重症肌無力初期多影響眼睛肌肉，一旦有出現大小眼、複視等眼睛2大警訊，應該諮詢神經內科醫師。

衛生福利部雙和醫院神經科顧問醫師、教授邱浩彰說明，重症肌無力是一種自體免疫疾病，與類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬等疾病相同，都是因為免疫系統不當攻擊正常器官所導致。重症肌無力病人的免疫系統錯誤產生抗體，佔據而且攻擊接收神經傳導物質的位置，肌肉接收訊息減少，收縮活動也就跟著減少。

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「重症肌無力」與「肌少症」有關係嗎？邱浩彰分析，肌少症主要是因年齡增長或活動不足，造成肌肉快速流失的病症，好發於老年人；重症肌無力則是肌肉無法正常收縮的疾病，會影響全身肌肉，且依發病位置而有不同的症狀表現。

▲衛生福利部雙和醫院邱浩彰教授說明，莫名大小眼與複視可能是重症肌無力的前兆，應儘速到神經內科就診。（圖／台灣神經免疫醫學會提供）

邱浩彰指出，重症肌無力發病初期主要影響眼睛肌肉，9成病友會出現明顯的眼皮下垂、大小眼、複視或視力模糊等「眼肌型」症狀。患者常在早晨起床時肌肉力量正常、活動自如，到了下午或傍晚就斷電，出現肌肉無力的症狀，雖然休息或睡眠後能夠改善，但「充電量」往往不到滿電量的20％，甚至只有5-10％。

也因此，門診曾有不少重症肌無力病友因眼皮下垂、大小眼，優先尋求眼科與醫美診所的協助，甚至接受提眼瞼肌手術，但一陣子後復發才驚覺有異。此外，也有不少病友因吞嚥困難求診耳鼻喉科，檢查結果卻顯示一切正常、查無病因；因四肢無力求助骨科或復健科，勤做運動，病症依然反覆發作，影響工作，常被誤會為「裝病」或「偷懶」。

由於症狀反反覆覆，加上疾病認知不足，國外研究顯示，重症肌無力病友從發病到正確診斷，平均需歷經4.8年、3位醫師的診斷，其中第一次就醫被錯誤診斷的機率高達5成。民眾若莫名出現眼皮下垂、大小眼、複視等眼睛症狀，應盡快諮詢神經科，及早確診與治療。

▲隨生物製劑的進展，重症肌無力不再是絕症。右起為義大利Francesco Saccà教授、葉建宏理事長、邱浩彰教授、病友梁采葳與家人。（圖／記者洪巧藍攝）

重症肌無力發病年齡有兩個高峰，20-30歲以女性為主，50歲以上則以男性為主，男女發病比例約1：1.8。在台灣，平均每十萬人有22人罹患重症肌無力，現在領有重大傷病卡者約6千人。

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏表示，過去醫療認識與資源有限，重症肌無力被視為絕症，許多病友因嚴重的呼吸肌無力、造成呼吸困難而致死。然而，台灣自李鎮源教授的蛇毒研究、邱浩彰教授30多年對於肌無力醫療與病友支持服務的建構與奉獻，大多數病友的病況已獲得穩定控制。

葉建宏指出，隨著生物製劑的研發，未來重症肌無力將邁向個人化精準治療的新時代，有望幫助頑固型重症肌無力病友穩控病症。