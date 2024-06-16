交到賺到！朋友「有10特質」根本是寶　研究：會還錢更可貴

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▲你的好朋友具備這些人格特質嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

圖、文／潮健康 外電編譯

哪些特質可以讓一個人成為「寶藏般的朋友」？《Journal of Social and Personal Relationships》近期刊載研究表明，現代人的時間有限，人們的交友時間也大幅地被限縮。透過文獻證實的「10種友誼正向特質」為基礎，可以釐清現代人眼中的「完美朋友」特質為何。

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交到「這種朋友」如同挖到寶！ 研究揭「友力值」最高10大特質

以美國博伊西州立大學為首的研究團隊，自美國西南部一所大型公立大學的心理學入門課程中，分別招募340人、449人作為研究一、研究二中的受試者。首先，研究團隊分析過去的文獻，歸納出10種具有高度價值的友誼人格：忠誠、可靠、值得信賴與誠實、可信任且重承諾、關心朋友福祉、表現尊重、資訊分享、寬容、情感智力、認真對待債務償還。

在研究一中，研究團隊設計一項「投資遊戲」，受試者被分配到低、中、高預算等3大組別，並被要求使用「友誼代幣」，投資在10種友誼人格特質上。團隊透過分析不同預算條件下受試者的選擇模式，以確定哪些特質是友誼中的「必需特質」、哪些又是「奢侈特質」。

第一項研究結果表明，「忠誠」、「可靠」、「值得信賴與誠實」3大要素，是一段友誼中的「必需特質」；「寬容」、「資訊分享」、「情感智力」和「認真對待債務償還」，是一段友誼中的「奢侈特質」。「關心朋友福祉」、「表現尊重」與「可信任且重承諾」，則未被定義為必需或奢侈特質。在該結果中，男性與女性的測驗結果基本一致，唯獨朋友是否具備「忠誠」特質，較被男性所重視。

「寶藏朋友」需具備哪些特質？ 誠實、寬容者更難能可貴

研究二則關注於奢侈與必需特質間的選擇，首先比較必需特質之間的排名、其次比較兩大特質間的排名，最後再排序奢侈特質。分析結果顯示，受試者普遍認為必需特質比起奢侈特質更加重要；至於必需特質中，最重要的個性是「值得信賴與誠實」，奢侈特質中的「寬容」則最為重要，「情感智力」居次。

研究作者、心理學專家Jessica D. Ayers表示，此次試驗結果仍有一定的局限性，例如研究僅探討同性之間的友誼，關於異性友誼的差異需要更進一步釐清。其次，研究受試者基於大學生樣本，未來的研究應擴展至其他年齡段，或不同文化背景之人群。

「10大友力值」可作為交友篩選依據？專家：工作忙難以社交者更能受惠

該研究在理解友誼特質的層次結構、以及促進友誼維護上取得進展，對於因工作忙碌、較難有時間抽空社交者而言，或許能做為篩選關係的其中一項機制。「例如想得知一個人是否可以深交，可以想想自己重視哪種人格特質，並改變與對方的應對方式。」

Ayers也強調，任何一段友誼都有其獨特性，若身邊朋友未擁有上述10種特質，並不意味著其不能深交、或者需要與其斷絕往來。相反地，若自身在一段友誼中適時展露上述10種特質，或許有助於維繫兩人間的關係。「友誼是雙向關係的展現，和愛情一樣是需要『刻意經營』的！」

資料來源：

How do you build the perfect friend? Evidence from two forced-choice decision-making experiments

How do you build the perfect friend? Evidence from two forced-choice decision-making experiments(PsyArXiv Preprints)

本文經授權轉自：潮健康《交到「這種朋友」堪稱賺到！ 研究揭「友力值」最高10大特質：會還錢者更可貴》

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