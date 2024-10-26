ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

香水別噴耳後、手腕！　無毒教母推「最安全噴法」

▲▼香水、噴香水、香味 。（圖／CFP）

▲你都習慣把香水往耳後、手腕上噴嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你出門會噴香水嗎？無毒教母譚敦慈分享英國一句古諺：「女人的香水，是男性精子的殺手」，並強調香水要擁有持久不散的香味，靠的是「定香劑」，其中很可能含有塑化劑或有機溶劑。她建議，下次噴香水別再噴耳後或手腕上了，將其往上空一噴人再走過去，落在身上的味道不僅適合你，也不會因味道過於濃郁造成旁人的困擾。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在健康云知道節目中透露，她家所有的東西都沒有香味，以沐浴用品來說，若洗完澡後打開門，過了3分鐘後香味仍無法散去「下次就不買這個了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼譚敦慈透露，自家使用的產品都沒有香味，一旦發現香味持久不散下次就不買了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼沐浴用品,肥皂,沐浴乳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

譚敦慈接著說，英國有句古諺說：「女人的香水，是男性精子的殺手」，長期使用香水恐對健康帶來危害，並表示家長若把孩子弄得香噴噴，小孩長大後會出現性別認同障礙。她說，現在網路上、實體店面都買得到強調無色、無味的商品。

譚敦慈提到，香水飄散香味靠的是定香劑，卻可能含有塑化劑、有機溶劑，千萬別噴在耳朵後或手腕上，「這樣噴實在太香了」。香水怎麼噴最安全？她建議舉起香水往空中噴一下再走過去，落在身上的味道是最合適的，同時也不會造成旁人困擾，也提醒要記得通風，能把多餘的定香劑或化學物質吹散。

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

關鍵字： 健康百科 香水 定香劑 塑化劑 手腕 耳後 無毒教母 譚敦慈 健康云知道 香味 沐浴用品

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

香水別噴耳後、手腕！　無毒教母推「最安全噴法」

腦過勞4大風險族群！高壓上班族要當心　補充3大營養素可健腦

3周大便一次！英21歲女滿肚屎如懷孕　用力一擠「內臟掉出」爆血

亞洲外科營養年會在台舉辦！學會爭取手術營養照護納健保

3條動脈阻塞！壯年男突發心肌梗塞昏倒　葉克膜鬼門關前搶命

中和又爆登革熱「與群聚相關」　新北已累積72起本土病例

罹乾癬讓家人自責、求神問卜　她長大從醫盼病友別陷受害者心境

10年前罹乳癌！女腳痛就醫　核磁共振查出：癌細胞轉移骨頭

醫院碳費隨油電價反映　專家分析可採2作為：健保點值應給予保障

流感「併發心肌炎」離世！　ICU醫生憶搶命一幕：不能輕忽

讀者迴響

回到最上面