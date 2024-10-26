香水別噴耳後、手腕！　無毒教母推「最安全噴法」

▲你都習慣把香水往耳後、手腕上噴嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你出門會噴香水嗎？無毒教母譚敦慈分享英國一句古諺：「女人的香水，是男性精子的殺手」，並強調香水要擁有持久不散的香味，靠的是「定香劑」，其中很可能含有塑化劑或有機溶劑。她建議，下次噴香水別再噴耳後或手腕上了，將其往上空一噴人再走過去，落在身上的味道不僅適合你，也不會因味道過於濃郁造成旁人的困擾。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康云知道》節目中透露，她家所有的東西都沒有香味，以沐浴用品來說，若洗完澡後打開門，過了3分鐘後香味仍無法散去「下次就不買這個了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼譚敦慈透露，自家使用的產品都沒有香味，一旦發現香味持久不散下次就不買了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

譚敦慈接著說，英國有句古諺說：「女人的香水，是男性精子的殺手」，長期使用香水恐對健康帶來危害，並表示家長若把孩子弄得香噴噴，小孩長大後會出現性別認同障礙。她說，現在網路上、實體店面都買得到強調無色、無味的商品。

譚敦慈提到，香水飄散香味靠的是定香劑，卻可能含有塑化劑、有機溶劑，千萬別噴在耳朵後或手腕上，「這樣噴實在太香了」。香水怎麼噴最安全？她建議舉起香水往空中噴一下再走過去，落在身上的味道是最合適的，同時也不會造成旁人困擾，也提醒要記得通風，能把多餘的定香劑或化學物質吹散。