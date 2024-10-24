ET民調／逾9成家長重視兒童視力保健！兒童拋棄式蒸氣眼罩助攻　必備3大優點

▲家長透過多種方法緩解眼部疲勞，幫助孩子遠離視力危機。（圖／周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

隨著科技產品的普及，台灣學童的視力問題日益嚴重，根據國健署資料顯示，超過70%的小六生已經近視，其中10%度數超過500度。面對如此驚人的數據，家長們又是如何應對國小學童的視力問題，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，高達98.7%的家長們相當注重孩子視力保健問題，除了嚴格管理使用手機的時間，有愈來愈多的家長傾向教學童培養良好的用眼習慣，並透過多種方法緩解眼部疲勞，幫助孩子遠離視力危機。

國健署呼籲家長要重視近視是疾病、以及視力存摺的觀念，在課餘時間鼓勵學童要多戶外活動，每年至少1次視力檢查，已近視者須控制近視度數，從小就要愛護眼睛。

近視年紀愈小，度數加深愈快，成為高度近視的機率也愈高。除了近視之外，高度數近視者罹患眼疾或失明的機率也較無近視者高。家長需具有視力存摺概念，如果孩子沒有從小保護視力，視力存款會越來越少，所以延緩低齡早發性近視，父母需幫孩子建立良好的生活型態，延緩視力惡化從視力矯正和生活調整這2方面下手。

為了解國小學童的用眼及護眼習慣，《ETtoday民調雲》針對國小學童的家長進行問券調查，調查結果顯示，高比例的家長重視孩子的視力保健問題，尤其以北部地區、擁有較高經濟實力的家庭，對孩子視力問題會更加關注，並觀察到高比例的國小階段孩子皆會使用3C產品，其中每天使用1～3小時的孩子將近一半（45.6%），整體有78.3%的孩子目前有視力問題，主要是近視（65.9%）和散光（37.1%），顯示3C產品的頻繁使用與孩子的視力問題息息相關，尤其對國童來說，頻繁的近距離長時間用眼，會讓眼睛疲勞並加深近視度數，帶來眼睛乾澀、酸澀等不適。

▲有86.4%的家長表示願意讓孩子嘗試用蒸氣眼罩護眼。

從民調資料結果來看，家長願意以滴眼藥水、熱敷等方式協助小孩保護眼睛，眼睛疲勞時透過熱敷能放鬆眼周肌肉，並促進眼周循環，然而，傳統的毛巾熱敷方式不僅不方便，還容易滋生細菌，增加感染風險，因此更方便、安全的拋棄式熱敷眼罩逐漸成為家長的新選擇，其中更有86.4%未使用過的家長也表示願意讓孩子嘗試用蒸氣眼罩護眼，顯示家長積極尋找護眼方法來保護孩子的視力。

拋棄式蒸氣眼罩具蒸氣溫度適宜有效舒緩雙眼疲勞，但是家長也會擔心尺寸不合會過熱燙傷小孩眼睛，因此《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，家長在選購兒童護眼產品時，消費者會優先考慮的前三名因素為安全性（96.1%）、材質舒適度（95.2%）和溫度適中（95.1%），顯示消費者挑選兒童用的護眼產品時，更重視是否適合孩子長期使用，以及是否能保證產品使用安全等特色。

▲花王美舒律兒童專用蒸氣眼罩，有純淨無香、蘋果野莓香兩種選擇。

而且市售已經有兒童款式可以選擇，服貼度和舒適度都更好，如花王美舒律兒童專用蒸氣眼罩，有純淨無香、蘋果野莓香兩種選擇，專為6歲以上兒童頭型設計因此貼合度高、不易滑落，約40度的蒸氣帶來很好的放鬆效果，日本製造在使用上也安心。使用後家長觀察到有效改善小孩眼睛疲勞及眼睛乾澀的狀況，拋棄式蒸氣眼罩可幫助孩童在學齡階段讓雙眼及身心都能充分放鬆，當眼睛及身心感到放鬆，同時也提升睡眠品質、緩解失眠等情形。現代孩童從小開始使用3Ｃ產品和平時，又需長時間念書常常會用眼過度，別忘了透過美舒律兒童專用蒸氣眼罩提醒學童要好好照顧靈魂之窗。

新品上市，各大通路熱銷中

康是美：https://bit.ly/3MSVUYe

寶雅：https://bit.ly/404MmBg

屈臣氏：https://bit.ly/3TNmDJM