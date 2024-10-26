腦過勞4大風險族群！高壓上班族要當心　補充3大營養素可健腦

▲高壓上班族要當心腦過勞，示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

記者洪巧藍／台北報導

大腦是人體最複雜且最重要的器官之一，當腦部健康受到損害時，將直接影響整體生活品質，除了會導致認知能力下降，甚至會引發如阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等神經退化性疾病。美兆健康管理機構從歷年受檢者數據中分析出4大風險族群，其中也包含職場高壓族群，容易受到壓力影響，導致大腦疲勞，建議多補充3大營養素，以維持腦部健康。

近年來，許多人開始意識到大腦作為身體核心的關鍵，不僅掌控思考、情緒，還影響到全身的協調與運作，值得注意的是，阿茲海默症、帕金森氏症、失智症等神經退化性疾病不僅僅影響老年人口，美兆健診合作諮詢專科醫師張家銘提醒，這些越來越多的研究指出，腦部退化的早期徵兆可能在中年就開始出現。

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美兆從歷年受檢者數據中分析出四大族群須特別留意，首先是職場高壓族群，因為經常面臨高壓的上班族，尤其是需要長時間工作且高度集中的群體，容易受到壓力影響，導致大腦疲勞，進一步影響工作表現和情緒控制。因此更要注重腦部健康，以維持專注力和應對挑戰的能力。

其次為40-60歲中年族群，此年齡段處於認知功能下降的風險期，會有出現記憶力衰退、注意力下降等問題，早期改善飲食和生活習慣，並補充腦部所需營養，可以有效預防老年認知障礙。第三是銀髮族，年齡是腦部功能退化的主要因素之一，隨著年齡增長，大腦逐漸失去一些正常功能，像是記憶力減退和學習能力下降等問題尤為明顯。最後則是帶ApoE4基因罹患失智症的高風險族群。

許多研究顯示，魚油、維生素B12和葉酸對腦部健康提升很有益處，可以維護腦部功能，還能預防神經退化、認知功能下降等問題。

其中魚油中的Omega-3脂肪酸能減少腦部發炎，並促進神經細胞的修復，對提升記憶力、預防認知功能退化具有顯著的效果。攝取足量的魚油不僅可以減少老年性失智症的風險，還有助於改善專注力和情緒穩定性；深海魚如鮭魚和鯖魚是Omega-3的重要來源。

維生素B12能促進神經傳導物質的合成，有助於維護大腦健康。B12的缺乏會導致神經損傷，進而引發記憶力衰退等問題，特別是對於銀髮族，B12攝取不足的問題更為普遍。

葉酸在細胞修復和神經功能的維持中扮演著重要角色。攝取足夠的葉酸不僅能降低阿茲海默症的風險，還可以促進整體腦部健康。