中和又爆登革熱「與群聚相關」　新北已累積72起本土病例

▲新北新增1例本土登革熱，感染仍與目前高風險區域有關。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北中和新店登革熱群聚持續！新北市衛生局今（26）日公布，新增一起本土登革熱病例，個案居住在中和區，感染仍與目前高風險區域有關。截至10月25日，新北累計72例本土登革熱病例。

新北市衛生局表示，新增個案是中和區72歲男，10月24日出現頭痛、關節痛/骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長陳潤秋指出，市府已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等列為管制區域禁止民眾進入，但登革病毒可能會隨著社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，惟有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立51件。

近期氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，陳潤秋呼籲民眾持續針對家戶內外巡倒清刷清除積水容器，進行戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫進行採檢。