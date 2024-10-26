亞洲外科營養年會在台舉辦！學會爭取手術營養照護納健保

▲第三屆亞洲外科代謝營養大會在台北舉行，多國專家齊聚討論手術營養照護。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

手術病患營養照護攸關手術的成敗及患者的康復速度，相關議題越來越受到重視。第三屆亞洲外科代謝營養大會今（26）日在台北舉行，台灣外科代謝營養學會理事長林明燦表示，日本和韓國等亞洲先進國家，已經藉由其健保制度給付手術病患營養評估與照護費用，學會將彙整大會中各國專家意見，明年向健保署提案爭取手術營養納入健保。

台灣外科代謝營養學會成功爭取第三屆亞洲外科代謝營養大會在台北舉辦，今日與台灣消化系外科醫學會冬季會一同在圓山大飯店登場。林明燦受訪談到，過去一般外科醫師僅重視手術、化療等治療，然而營養才是所有恢復的基礎，希望將相關概念進一步推廣。

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林明燦指出，今日與會專家來自美國、歐洲、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等超過500名專家學員參與，透過研究亞洲國家相較於西方國家不同的文化與飲食習慣，提供國人更精準、個人化的手術前後飲食指引與照護方式，希望對台灣民眾有所幫助。

▲台大醫院林明燦教授擔任台灣外科代謝營養學會理事長，資料照。（圖／台大醫院提供）

林明燦提到，本次會議重點包含外科手術術前、術後營養，以及術後加速康復（ERAS）應如何以營養為核心。術後快速復原相關標準流程中（SOP），要求在術前一周即開始營養準備，特別是大手術、複查的治療，營養照護會成為恢復關鍵。

外科專業營養支持團隊由多學科醫療專業人員組成，包括醫師、營養師、藥師和專責護理師，目前在台灣相關諮詢與照護尚無健保給付支援；然而在日本和韓國等亞洲先進國家，已經藉由其健保制度給付手術病患營養評估與照護費用。學會在年會期間與國內外專家，共同商討國內手術病患營養評估相關健保費用補助，預計最快明年提出像健保署給付方案申請。

林明燦直言，營養醫療做得好，會比患者後續得再接受大手術、標靶甚至重粒子療法等成本效益更高，他也強調，爭取給付主要是希望能建立營養醫療的基礎，能讓全台民眾獲得好處，並進一步節省醫療費用支出。