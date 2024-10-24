純米、米酒水、米酒頭、料理米酒差在哪？營養師揭個別用途

▲紅標料理米酒。（圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

說到米酒，在台式料理絕對不可或缺！麻油雞、薑母鴨、三杯雞、魚湯、海鮮去腥等超級多用途。市面上的米酒選擇不少，到底差在哪？對此，營養師程涵宇分享四種米酒的差異，看看哪一款最適合你的需求！

1、料理米酒

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•價格：27元

•酒精濃度：19.5%

•成分：米、精製食用酒精

•特色：這款米酒是由蒸餾後調和精製食用酒精製成，料理皆適用。它在烹飪中能有效去腥增香，尤其適合日常需要用大量米酒的料理，像是麻油雞、薑母鴨等，比起來更經濟實惠。

•適合用法：日常烹飪，燉煮、炒菜時使用。

2、純米料理米酒

•價格：48元

•酒精濃度：19.5%

•成分：米

•特色：100%純米發酵製成，這款米酒強調天然與純正，沒有添加食用酒精。它的味道比較濃郁，適合對料理風味要求高的人，尤其在需要提升米酒香氣的燉煮中很有幫助。

•適合用法：精緻料理、燉煮、需要提升風味的菜餚。

3、米酒水

•價格：50元

•酒精濃度：0.51%

•成分：米

•特色：這款米酒水去除了大部分的酒精，帶有一點點酒香超貼心，特別適合希望烹調有些酒香但又不要太多酒精的人！但程涵宇提及，他發現很多人坐月子時米酒入菜會挑這款，因此要提醒，懷孕、坐月子時酒越少越好！雖然米酒水酒精濃度低，但也不是零。雖然久煮會煮掉一些些酒精，但也不是全部揮發的掉！

舉例以人每天喝水2000ml來算，以高標情況假設產婦都喝米酒水，2000ml的米酒水大約會喝進10ml的酒精，等於喝進近2/3罐的350毫升啤酒（啤酒酒精濃度為5%），等於讓產婦在乾杯的呢！如果是每天這樣開喝真的不得不慎，要注意量！

• 適合用法：需要低酒精的烹飪用途。

4、米酒頭

•價格：140元

•酒精濃度：34%

•成分：米

•特色：這款米酒頭是米酒蒸餾時的精華部分，酒精濃度高達34%，適合用於藥酒或是當作基底酒來調製其他飲品。此外，在某些需要高酒精含量的菜餚中，它也能發揮絕佳的風味作用。

•適合用法：藥酒基底、烹飪或調製高酒精飲品。

程涵宇整理，如果你只是想找一款日常烹飪用的米酒，那麼紅標料理米酒是經濟實惠。如果你對料理的風味要求更高，推薦使用紅標純米料理米酒，它能給菜餚帶來更濃郁的米香。對於希望料理能有一些酒香但酒精濃度越低越好選擇紅標米酒水最合適。如果你需要用來製作藥酒或是做高濃度酒精料理，那麼米酒頭會是你的首選。

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