德國3D眼科手術顯微鏡　4K高解析度、精準定位提升術後視力品質

記者浦靖祤／採訪報導

眼睛是經常被我們忽略沒有好好休息的器官，加上3C產品盛行，用眼過度已經成為現代人的文明病，而這也導致許多老年才會發生的疾病，像是白內障、視網膜剝離，發病的年齡層都逐漸下降。目前主流的治療方式是手術，隨著科技進步，現在從德國引進了3D眼科手術顯微鏡，在眼科手術時透過3D4K高解析畫面加上術中斷層掃描及導航系統，提升病患的術中安全性及精準度，達到更好的術後視力品質。

▲德國3D眼科手術顯微鏡具備高解析度及立體影像，並搭載術中斷層掃描系統，讓醫師手術時看得更清楚、更精準，提升患者術後視力品質。（圖／翻攝自影片，下同）

奇美醫院郭淑純醫師表示，「3D就是指三維度空間，我們用這樣的手術設備來開刀，立體感非常的好。以往傳統的手術顯微鏡是要透過接目鏡，在顯微鏡上看手術的位置，而3D4K是把所有影像的訊號，傳送到一個非常高解析度的4K 大螢幕上，醫師是戴著3D眼鏡看著螢幕開刀，除了立體感增加以外，解析度也會增加非常多，這就是3D4K的手術顯微鏡的優勢。」

3D眼科手術顯微鏡，對於醫療教學也有很大的助益，郭淑純醫師說明，「以往在手術時，只有主刀醫師用接目鏡看到的影像比較立體，但助理醫師看到的影像是比較平面的，有時候在教學上並不能看得那麼精細。這台3D4K手術影像系統，它的影像系統可以遠距傳輸，只要戴上3D眼鏡，除了醫師在手術室開刀時看得很清楚，助手醫師和醫學生們看到的影像，跟主刀醫師是一模一樣的，這個對遠距教學上幫助很大，對眼科醫學的未來也有很好的發展。」

郭淑純醫師指出，3D眼科手術顯微鏡解析度高，整體立體感更好，像是黃斑部手術，手術範圍非常的細微，大概只有5mm左右，因此使用3D眼科手術顯微鏡，可以讓手術看得更清楚、更精準，避免術後併發症產生。

不僅如此，藉由3D眼科手術顯微鏡的4K鏡頭的高感光技術，不再需要高強度的光，醫師就能看得很清楚，患者眼睛不再需要強烈光源照射，感受到的光源是傳統的1/10左右，避免強光對視網膜感光細胞的影響和損害。尤其是白內障手術，使用傳統手術顯微鏡時，醫師為了要看清楚，光線會開得很強，並且用撐眼器輔助將眼睛撐開，患者容易因為光太強導致眼球閃動，影響手術的精準度。3D眼科手術顯微鏡的光線柔和，患者相對舒適很多，由於提升了患者的配合度，術中的安全性也大幅度提高。

郭淑純醫師以視網膜手術舉例，「視網膜是腦神經的延伸，是腦組織的一部分，上面有非常多的感光細胞，包括錐細胞、桿細胞，只要稍微碰觸到就會引起出血，或是對細胞造成傷害，所以使用3D眼科手術顯微鏡，醫師在術中能看得非常清楚，避免造成傷害，對於視網膜中心的黃斑部手術，幫助很大。因為它立體感很好，在空間上面的感受可以更清晰，可幫助減少併發症的發生，減少視力損害機會。」

郭淑純醫師表示，使用3D眼科手術顯微鏡的案例，包括黃斑部裂孔、皺褶，以及視神經的缺失造成的視網膜剝離。例如黃斑部裂孔或皺褶手術時，3D4K顯微鏡解晰度非常高，除了能快速確認位置，由於多層構造在手術完成後，還是會有不確定性，因此在重要部位手術前後，都會透過「術中斷層掃描系統」，能夠精準地判斷內限膜和黃斑部皺摺的結疤膜是否完全移除，郭淑純醫師強調，這是以往傳統手術沒有辦法做到的。

此外，3D眼科手術顯微鏡還有「術中導航系統」，針對白內障手術有散光的病患，會植入矯正散光的人工水晶體，必須準確的放置到固定的方位。術中導航系統在量取人工水晶體度數及軸度的時候，影像可以直接傳到手術顯微鏡上，在手術中就能輔助醫師將人工水晶體精準放在最正確的軸度和位置。

對於高度近視患者，郭淑純醫師也說明，「高度近視因為眼軸變長，可能會造成葡萄膜腫等情況，視網膜脈絡膜也會萎縮，造成視網膜變薄，甚至還會產生黃斑部裂孔。但因爲高度近視眼軸變長容易因為拉扯造成視網膜破裂，傳統手術中會因看不清楚，而要花費很多時間用強光尋找破掉的部位，而使用高解析的德國3D4K眼科手術顯微鏡，再搭配術中斷層掃描，能快速精準確認裂孔位置，效果非常好，這些功能也相對的提升了患者術後視力品質。