瘀青＆四肢無力＝警訊！醫揭「嬰兒得敗血症」特徵...這8項一定要注意



▲醫曝8方法判斷嬰兒有沒有敗血症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／巫漢盟

8個多月大的真真，因為腹瀉嚴重緊急送醫，然而才過了1天，居然開始出現倦怠、全身軟趴趴、瞳孔無神的狀態，經查才知道是感染綠膿桿菌，並引發敗血症！



剛好前幾天門診才遇到焦急的爸媽在問：「阿包醫生，我的孩子看起來好無力！他有沒有可能得到敗血症？」所以阿包醫生今天就用這張圖，跟大家說明敗血症在寶包身上的表現為何？



「敗血症」聽起來似乎離你我很遠，但其實它是嬰幼兒不算少見的疾病之一，它的意思是病菌進入血液循環中，並進一步生長繁殖，進而引起的全身性感染，當沒有得到適當的治療，會引發後遺症或造成死亡。



為什麼會被病菌感染？

敗血症的常見原因多為遭到病菌感染，不過為什麼身體會被病菌入侵？原因是因為我們的生活環境中充斥著各式各樣的病菌，加上寶包免疫功能尚未發育完全，若是沒有做好清潔，就有可能被感染。



常見感染途徑包括呼吸道、腸胃道、泌尿道。另外，肚臍、皮膚也是病菌入侵管道之一，這是因為小寶包的皮膚較薄嫩，天然屏障不足，細菌很容易直接突破肌膚進入體內。

常見症狀有哪些？

當身體遭到病菌入侵後不一定會馬上發病，或許有機會靠自身免疫力將病菌擊退，但萬一孩子免疫功能較不足，或病菌太多，就有可能引起敗血症，而且病程可能急速惡化。常見症狀包括以下8點：

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1.疼痛或躁動不安：小寶包表現為無故哭鬧或躁動，大孩子可能會一直叫痛。

2.抽搐：身體會出現不自覺顫抖或抽搐。

3.全身發冷：身體會發冷、畏寒、體溫降低。

4.呼吸異常：呼吸加速、暫停或出現異常的呼吸形式。

5.皮膚顏色異常：皮膚蒼白或身上出現不明瘀青或瘀斑。

6.身體無力：全身無力軟趴趴。

7.昏昏欲睡：精神不濟、叫不醒、意識模糊。

8.皮疹：皮膚上出現許多在按壓後仍不會消失的疹子。



發病後應如何治療？

當孩子不慎罹患敗血症，一般應先做基本理學檢查，進一步安排驗血、影像學檢查（X光、電腦斷層、核磁共振...），及做尿液、血液、腦脊髓液或糞便的細菌培養，確認有無感染病菌以及是哪種病菌，並給予有效的抗生素治療。



一般來說只要及早發現及早治療，大多可以痊癒不產生併發症，但若延誤時機，一旦病菌沿著血液在全身亂竄，則可能引起全身性感染、甚至腦膜炎、肺炎、內臟膿瘍、壞死性筋膜炎等問題。

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師