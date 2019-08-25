別花錢喝糖！營養師DIY「百香果2料理」…身材小一號：這2時段吃最好



▲你喜歡百香果的酸甜好滋味嗎？趁著盛產季節還不快吃一波。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

琳瑯滿目的手搖飲品項中，常可看到百香綠、百香多多等百香果系列飲品，但小心花了錢卻「喝下一堆糖」，你可以DIY自製「百香果水」更健康！營養師趙函穎指出，含水量高的百香果夏天吃利尿又消水腫，富含膳食纖維，維生素A、C及β-胡蘿蔔素，更是抗氧化水果中的佼佼者。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎根據《台灣食品營養成分資料庫》資料指出，盛產於7～9月的百香果營養價值高，每100公克的百香果含水量高達80%，適合夏天食用，具有解渴、利尿的效果。此外，一顆含有200毫克的鉀離子，對於平常外食吃重鹹，患有水腫型肥胖的人來說，建議一天可食用1～2顆，有助於消水腫。



▲營養師推薦，一天吃1～2顆百香果，有助利尿、消水腫。（圖／截自趙函穎營養師IG）

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趙函穎分析，百香果中還含有鐵質，對於每個月必大失血的女性朋友而言，可補充流失的鐵，膳食纖維更有潤腸排便的功效，消水腫又解便祕「直接讓身材小一號」。更值得一提的是，百香果的β-胡蘿蔔素、維生素A，可說是3C產品上癮者的救星，平時常使用電腦或愛滑手機的朋友，皆可做為保護眼睛的好幫手，其中的維生素C也有助於鐵質吸收，可搭配豬肉或牛肉，有助於經期血崩的網友們補充鐵質。



百香果的特色就屬裡頭一顆一顆的百香果籽，趙函穎分享，咬碎的籽含有百香果多酚，平時可取800～1000c.c.開水加入百香果後自製「百香果水」，平時不愛喝水的人可藉此補充水分，也能避開一到下午同事揪團買手搖飲的誘惑！「以百香果水取代含糖飲料，不僅利尿、消水腫，還可做好糖分控制，避免肥胖。」



▲百香果籽含有百香多氛，抗氧化風味佳，適合加入水中DIY成百香果水。（圖／Pixabay）

除了百香果水外，趙函穎也分享以百香果入菜製成涼拌沙拉，加入蘿蔓生菜、番茄、紫洋蔥、菇類和川燙過的雞肉，再以百香果搭配日式和風醬拌入其中，提升層次及風味。她自己也喜歡用百香果和鹽醃肉，能降低醬油使用率，百香果的香氣具有畫龍點睛的作用。

雖然百香果屬水果，但仍含有果糖，因此趙函穎建議，請選在早上或是下午「飯後時間」食用，以避免血糖快速升高。也提醒本身患有胃潰瘍或是胃痛的朋友，切勿空腹吃百香果，易刺激腸胃，甚至有誘發胃食道逆流的風險。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG