一大便就哭、擦屁股帶血　醫：「便祕童」少吃4種NG食物

▲醫師建議，便祕孩童應多吃高纖蔬果，水梨是不錯的選擇。（圖／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

5歲小宏長相可愛，但每次排便時總是又哭又鬧，不僅糞便帶血絲，擦屁股的衛生紙上還有鮮紅血跡，讓父母傷透腦筋。醫師表示，便秘若未妥善處理，可能會讓排便器官失去靈敏度，導致便秘消失，當直腸中大變多到不能留存，就會直接溢出，俗稱「滲便」。便秘孩童應少吃這4類食物，才不會造成症狀惡化。

振興醫院兒童醫學部主治醫師程美美表示，輕微便祕可在飲食中增加高纖食物，蔬果汁和水果汁都是不錯選擇；如果寶寶大於1歲，還可以餵食香蕉、木瓜、水梨、葡萄、柚子、柑橘類等水果。

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在蔬菜方面，高麗菜、菠菜、空心菜等，都可刺激腸胃蠕動，幫助排便，紅豆、綠豆、花豆等高纖豆類食物，下肚後也可增加費變涼，促進糞便排出。此外，不屬於高纖維的食品，如果凍、布丁、優格、優酪乳、黑棗或黑棗汁等，一樣可以達到幫助排便的效果。

▲改善便秘應減少油炸類食物攝取。（圖／示意圖／達志影像）

吳美美提到，改善便秘應減少高蛋白高脂肪攝取，肉類、奶油、油炸物、冰品等都是NG食物，因為這些食物在胃部排空的速度較慢，無法促進腸胃道蠕動，會惡化便秘的情形。

「培養孩子定時如廁習慣，也可減低便秘發生。」吳美美表示，吃過飯後腸胃蠕動增加，父母可以規定孩子飯後坐在馬桶上10分鐘，通常早餐或晚餐後1小時內時機最佳，但千萬不要催促孩子，就算沒有排便，也要專心「醞釀」10分鐘。

最後，吳美美提醒，孩童坐馬桶時，雙腳必須要有著力處，「最好是坐在小馬桶上，兩腳著地」，特別是慢性便秘的患童更因留意，因為這些孩子會失去便急的感覺，腸子內有宿便也不自覺。