ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

一大便就哭、擦屁股帶血　醫：「便祕童」少吃4種NG食物

ETtoday健康雲

▲ 學童,兒童,飲食均衡,芭樂,奇異果,水果,纖維,健康,便秘。（圖／記者謝婷婷攝）

▲醫師建議，便祕孩童應多吃高纖蔬果，水梨是不錯的選擇。（圖／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

5歲小宏長相可愛，但每次排便時總是又哭又鬧，不僅糞便帶血絲，擦屁股的衛生紙上還有鮮紅血跡，讓父母傷透腦筋。醫師表示，便秘若未妥善處理，可能會讓排便器官失去靈敏度，導致便秘消失，當直腸中大變多到不能留存，就會直接溢出，俗稱「滲便」。便秘孩童應少吃這4類食物，才不會造成症狀惡化。

振興醫院兒童醫學部主治醫師程美美表示，輕微便祕可在飲食中增加高纖食物，蔬果汁和水果汁都是不錯選擇；如果寶寶大於1歲，還可以餵食香蕉、木瓜、水梨、葡萄、柚子、柑橘類等水果。

請繼續往下閱讀...

在蔬菜方面，高麗菜、菠菜、空心菜等，都可刺激腸胃蠕動，幫助排便，紅豆、綠豆、花豆等高纖豆類食物，下肚後也可增加費變涼，促進糞便排出。此外，不屬於高纖維的食品，如果凍、布丁、優格、優酪乳、黑棗或黑棗汁等，一樣可以達到幫助排便的效果。

雞,炸雞。（圖／達志／示意圖）

▲改善便秘應減少油炸類食物攝取。（圖／示意圖／達志影像）

吳美美提到，改善便秘應減少高蛋白高脂肪攝取，肉類、奶油、油炸物、冰品等都是NG食物，因為這些食物在胃部排空的速度較慢，無法促進腸胃道蠕動，會惡化便秘的情形。

「培養孩子定時如廁習慣，也可減低便秘發生。」吳美美表示，吃過飯後腸胃蠕動增加，父母可以規定孩子飯後坐在馬桶上10分鐘，通常早餐或晚餐後1小時內時機最佳，但千萬不要催促孩子，就算沒有排便，也要專心「醞釀」10分鐘。

最後，吳美美提醒，孩童坐馬桶時，雙腳必須要有著力處，「最好是坐在小馬桶上，兩腳著地」，特別是慢性便秘的患童更因留意，因為這些孩子會失去便急的感覺，腸子內有宿便也不自覺。

奎丁-用甜點化妝？變身『甜姐兒』被路人狂舔！

關鍵字： 便秘 滲便 腸胃健康 功能性便秘 振興醫院 腸胃科
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

藝術喚醒記憶...重度失智嬤畫自己　堅持衣服塗「最愛的藍色」

醫院再傳麻疹群聚！國泰4急診醫護感染　總接觸者達1981人

幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因　照顧注意這2事

腹腔鏡摘子宮6年後...她成「潰爛象腿」　醫：婦癌患最常見

好市多進口藍莓驗出「違規農藥」　2891公斤退運銷毀！

影／不抽菸得肺癌人數增？　醫從「相對論」解釋：是錯覺！

睡覺頻打鼾...她「沒抽菸」竟罹晚期肺腺癌　左右肺都淪陷

影／這病害他小腿「破300個洞」！睡覺要拿水桶接　嘆：比罹癌還慘

游泳消暑！工程師2天後慘變「血輪眼」　醫竟說與「水質」無關

心衰竭「全人照護」降低再住院率　亞太醫護來長庚參訪兼取經

讀者迴響

回到最上面